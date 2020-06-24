墾丁外海無頭屍與高雄愛河屍塊關連性？　屏檢：兩者無關係

▲ 恆春鵝鑾鼻外海20日浮屍，佩帶大刀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春鵝鑾鼻外海20日發現1具頭顱、雙臂、雙腳掌均已不見、並穿著潛水裝的男性浮屍，因屍體腐爛無法辨識身分，也無法判定意外或他殺，也無家屬出面指認身分；高雄市環保局委外人員22日早上在高雄市河東路、幸福川與愛河的匯流處，發現一個黑色旅行袋內裝屍塊，兩件巧合出現，懷疑是否同一人，對此屏東地檢署主任檢察官兼發言人陳怡利24日上午表示，兩者並無關連。

海巡署恆春海巡隊22日下午在恆春鵝鑾鼻外海撈起這具穿著潛水裝的浮屍，頭顱、兩隻手臂、兩隻腳掌均已不見，檢察官率同法醫驗屍，從手骨頭外觀研判沒有骨折或其他外傷，手指末梢缺損，初步研判是溺水死亡，但是自然溺水還是他力所為，已無法從外觀看出來，檢察官決定解剖。

但檢察官及海巡人員根據遺體狀況，認為遺體在海上已有一段不短時間，只是無法判斷從那裡漂過來。22日早上，高雄市愛河被發現兩袋被分屍的「屍袋」，由於時間點巧合，引來諸揣測，懷疑兩者是否有關聯。

屏東地檢署發言人陳怡利表示，承辦檢察官已對此進行了解；但目睹這具鵝鑾鼻外海遺體的民眾說，這具遺體漂浮在海上已有一段很長時間，頭顱、兩隻手臂、兩隻腳掌因長時間海水浸泡，才導致爛腐脫落；高雄市發現的屍袋案，從屍塊來排，應該是最近發生，兩件沒有任何關聯。

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