花蓮佛光山月光寺重建「七寶奠基」　300信徒參與盛會見證

▲七寶封存寶盒中，將放置於基地中心點奠基。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮佛光山月光寺6日舉行新建工程七寶奠基典禮，由佛光山寺副住持慧昭法師主法，完工後將成為宗教藝文交流中心，深化地方文化內涵。花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣海峽兩岸婦女經貿文化交流協會理事長徐子芳，以及現場在地方仕紳、護法信徒共300餘人參與盛會，見證歷史性的一刻，祈求佛陀加被建寺圓滿順利。

莊嚴的爐香讚梵唄聲中揭開活動序幕，主法和尚慧昭法師帶領大眾誦持《心經》，隨後進行「七寶入函」，在場所有信徒依序到佛前將香花碟中的寶石放入寶盒中。並在祈願祝福中，將佛光磚、紅布、錢幣、鐵釘、木炭、鉎鐵、五穀、七寶盒等入基，並將大眾誦持數億佛號、經典的功德及七寶封入寶盒中，再置入地底建築基地中心點，為鞏固弘法千秋大業的象徵。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席七寶奠基典禮持鏟動土。

佛光山寺副住持慧昭法師開釋時首先以豬八戒的典故，闡述跟對團隊的重要性，並引用愛因斯坦相對論，指出宇宙間的物質可與能量轉換，勉勵信眾接觸正向能量。慧昭法師指出，佛光山開山宗長星雲大師具有超大正能量，許多信眾聆聽大師開釋後豁然開朗、心中充滿法喜。

▲徐榛蔚祈願佛法在東台灣持續發揚光大，鄉親共同護持花蓮淨土。

徐榛蔚表示，佛光山月光寺是地方信仰中心，為花蓮帶來正向力量、安定社會並淨化人心，每當來到佛陀座下都會充滿法喜，湧起為花蓮縣政打拚的動力。佛光山星雲大師以「三好四給五和」的處事之道教化社會，引導人心向善，將正向能量的漣漪傳遞的社會的每個角落，她祈願佛法在東台灣持續發揚光大，鄉親共同護持花蓮淨土。

月光寺監寺妙勳法師表示，佛光山在花蓮的弘法歷史，從壽豐到花蓮，歷經二十多年的遷徙籌備，大眾引頸期盼近三十年，在星雲大師及諸位長老指導下，歷經多次變更設計及多項審查程序，終於因緣成熟，月光寺得以重新興建，非常感謝大家的護持及蒞臨。共同見證這「一時千載，千載一時」的歷史性時刻。

►腦公！你不可以賴帳喔