關廟民宅深夜惡火釀4死　議長郭信良致贈20萬慰問金協助家屬度難關

▲台南市議長郭信良與議員杜素吟、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀及吳禹寰等人，到火場了解狀況，並頒發慰問金家屬度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市23日凌晨一場無情火，奪走關廟區四維街林家祖孫4人性命，議長郭信良與議員杜素吟、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀及吳禹寰等5位關廟地區議員全員到齊，現場慰問家屬，由於林家生活困苦，如今又遇到這起悲劇，郭信良議長致贈20萬元慰問金，幫助家屬度過難關。



林家一家6口住在關廟區一間狹小的平房中，原為中低收入戶，孩子長大後被取消資格，但生活仍非常貧困，平時做家庭代工糊口，屋內堆放許多物品使得火勢一發不可收拾。60屋主、34歲次子，以及12歲孫子與10歲孫女，不幸於事故中喪生，屋主的妻子及來作客的妹妹逃出火場，仍在成大醫院救治中，目前後續事宜由大兒子一肩扛起。





郭信良議長表示，這起火警凸顯住家安裝火災住警器的重要性，他呼籲民眾，除了平常小心火燭外，宜盡量安裝火災警報系統，保障居住安全。



郭信良議長看到在現場極度悲痛，卻仍需打起精神處理後事的屋主大兒子，為他感到心酸，郭信良議長不斷鼓勵他要堅強，也請區公所多費心，全力協助林家走出困境。





關廟區長王素珠回應表示，喪葬事宜由公所全權協助處理，另外也會統整災害救助金、安遷補助及建物修繕等社會資源，積極協助林家。