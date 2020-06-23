昔十大槍擊要犯段樹文6/24遞補桃園市議員　上任後推動「孝行獎」

▲段樹文6/24遞補桃園市議員，上任後推動「孝行獎」。（圖／翻攝自段樹文臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，二審宣判當選無效定讞，由八德選區的落選頭無黨籍段樹文遞補。段樹文曾名列十大槍擊要犯，出獄後投身公益，24日端午節前夕，於市議會由桃園地方法院庭長張益銘監誓下宣誓就職；支持者指出，段樹文認真又挺弱勢，給改過自新的人，一個服務鄉里的機會，相信會帶給八德人過好日子。

▲段樹文(前排右三) 希望透過宗教的力量關懷更多弱勢。▼段樹文積極投入社會公益。（圖／翻攝自段樹文臉書）

段樹文為八德選區遞補的議員，議長邱奕勝除了恭喜段樹文議員就職外，也期許他在未來議員的任期內，為八德選區的市民朋友服務，後續段議員將加入無黨聯盟運作，總召李家興也表示會協助段議員儘速了解議事運作，一同服務鄉親。

段樹文不諱言，年輕時愛玩講義氣，17歲時因犯案入獄，曾多次進出牢獄服刑20多年，因此，常成為警方關切對象，甚至成為台灣十大槍擊要犯之一，然時間的歷練讓他看清了所謂的「江湖」，老母親的眼淚，更讓他痛改前非，努力向善，這些年來，積極投入社會公益，接任八德區霄裡玉元宮主任委員，希望透過宗教的力量關懷更多弱勢。

自稱政治素人的段樹文表示，上任後會尋求對地方有政治經驗的人來擔任服務團隊，未來將兌現競選政見，首先在八德區校園推動「孝行獎」，再逐漸擴展到全市。

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