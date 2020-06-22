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金門振興券2千換4千政策提前曝光　居民轟現金就好！縣府：調查誰洩密　

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記者吳奕靖、林名揚／金門報導

《ETtoday新聞雲》獨家披露金門縣政府為了振興經濟，推出金門版的振興券，拿2千就能換4千的振興券回來，消息一傳出，金門居民怒了！有居民說：「都沒錢買東西吃了，還拿錢出去」，紛紛要金門縣府給現金就好，金門縣政府回應：「擬發放之1+1振興券大致政策方向已定，僅有少部分事宜尚需協調，本府仍會依原方案執行」。

▲金門振興券方案提前外洩，居民轟爆！縣府回應要調查洩密者 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門振興券方案提前外洩，居民轟爆！縣府回應要調查洩密者 。（圖／記者林名揚攝）

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為減緩新冠肺炎對地區產業衝擊，傳出金門縣政府訂定振興經濟振興券實施計畫，以金門縣14萬設籍民眾為實施對象，符合資格者於7月17至19日，持身分證正本及新台幣2000元領取一份價值新台幣4000元的振興券，單張票券面額為新台幣500元，共計8張。

▲金門振興券方案提前外洩，居民轟爆！縣府回應要調查洩密者 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門振興券方案提前外洩，居民轟爆！縣府回應要調查洩密者 。（圖／記者林名揚攝）

不過現在金門居民不太買帳，狂轟金門縣政府，民眾說：「你要振興就直接發錢，你不要發錢叫老百姓拿一千塊出去，我都沒有錢買東西吃，我還要拿一千塊出去，實在有點不太合理」、「拿2000換4000，你就拿現金給我們，2000就好了，不好用」！「給現金啦！不要囉唆，現金比較好，多麻煩的」。

對此，金門縣政府發出新聞稿，其中就提到「擬發放之1+1振興券大致政策方向已定，僅有少部分事宜尚需協調，本府仍會依原方案執行」，並表示要調查洩密者。

▲▼金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

【新聞稿內容】

一、本府於疫情方興未艾之際，即理解疫情將衝擊地區經濟，並依輕重緩急，積極著手規劃各項紓困、振興作業。2月底提出之「1+1振興券」即為諸多振興方案中之一項。為踐行法制程序，爰提送追加預算作業，並於5月底獲縣議會支持通過實施。是以，有關1+1振興券之發放作業，皆按既定期程進行。其中亦排定於本週三(6/24)上午召開記者會，宣布說明金門1+1振興券發放各項事宜。因此，所有振興券發放細節及相關規定，皆以記者會宣布內容及縣府新聞稿為主。
二、網路流傳，本府將收回原預定推出之振興券方案一事，係屬謠傳。本府擬發放之1+1振興券大致政策方向已定，僅有少部分事宜尚需協調，本府仍會依原方案執行。
三、依據《文書處理手冊》第76條規定：「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏」，及「文書之處理，不得隨意散置或出示他人」。是以，本(6)月20日於網路及社群媒體散布振興券實施計畫之部分內容，致政策訊息曲解傳佈，更影響政策美意，本府已介入調查，並將依規定處理有關事宜。
 

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