台大教授搭公車遭夾腳拖行「全身20％皮膚磨破」　司機全程無感

▲闕志鴻經過治療暫無生命危險。（圖／翻攝自台大網頁）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣天文學家、台大教授闕志鴻本月11日晚間8時許從台大體育館站準備搭公車回家，沒想到卻被車門夾住右腳拖行，司機完全沒有發現，他自行掙脫後在路人的協助下送醫，身上20％皮膚受創、右手骨折，經過治療暫時沒有生命危險，不過，目前仍在加護病房觀察當中。

根據《聯合新聞網》報導，闕志鴻在等待上車期間，因為排在前面的乘客猶豫了一下沒有搭乘，司機可能沒有注意到他正要從後門上車，竟然把門關上並開走，導致他右腳被夾住，一路拖行幾百公尺，最後因為公車轉彎速度變慢，才終於掙脫；事後欣欣客運證實確有此事，現階段正在了解事故原因，司機得知消息後也很懊悔，已先讓他休假穩定情緒，相關懲處仍需要進一步討論。

▲台大四周交通相當繁忙。（圖／記者張一中攝）

在台大的網頁介紹中，闕志鴻是物理學系的特聘教授，1985年取得德州大學奧斯丁分校博士學位，主要研究領域為天文物理及動力學，同時也是台灣知名的天文學家。

而依據「維基百科」的介紹，闕志鴻是家中長子，另外還有3名弟弟，過去曾在中央大學任教，1998年才前往台大，並擔任梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心研究員、中央研究院天文及天文物理研究所合聘研究員，2014年參與宇宙暗物質及黑洞研究，獲得重大突破，成果刊登在2014年7月的《自然物理》（Nature Physics）期刊。