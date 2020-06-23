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高嘉瑜升級獻唱《一剪梅》！自曝音樂最高境界　小孩聽完8個字哭了

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一剪梅

最近youtube上突然出現 各種+<><版隱形的翅膀 大家終於發現 不是我不會唱 而是我已達到音樂的最高境界 就是自成一格 現在 我已經進階到一剪梅了

記者黃翊婷／綜合報導

港湖女神、民進黨立委高嘉瑜日前在南湖高中畢業典禮上飆唱《隱形的翅膀》，22日她在臉書PO文表示，「現在，我已經進階到《一剪梅》了」，並分享一段只有12秒的影片。高嘉瑜唱出短短8字「雪花飄飄，北風蕭蕭」的歌詞，讓許多網友笑翻，甚至還有爸爸留言說，「我在顧小孩，小孩聽到妳的歌聲後哭了。」

高嘉瑜自曝獻唱《一剪梅》影片。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲現場還有支持者要求高嘉瑜再唱一次。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

64歲的藝人費玉清去年正式封麥，沒想到歌曲作品《一剪梅》近期在歐美地區爆紅，不少外國人聽了都覺得很有趣，相關影片也在YouTube、IG、抖音廣為流傳，甚至出現「Xue hua piao piao 雪花飄飄」迷因，搭配表情包跟哏圖，在網路上形成另一股新旋風。

而先前才在南湖高中畢業典禮上獻唱《隱形的翅膀》的高嘉瑜，22日在臉書PO出一段影片並表示，最近YouTube上面突然出現各種嘉瑜版的《隱形的翅膀》，「大家終於發現不是我不會唱，而是我已達到音樂的最高境界，就是自成一格。現在，我已經進階到《一剪梅》了。」

高嘉瑜自曝獻唱《一剪梅》影片。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲網友留言調侃高嘉瑜的歌聲。

在這段短短12秒的影片中，高嘉瑜穿著白色上衣、綠色長裙，一手拿著麥克風、一手拿著扇子，大聲高歌《一剪梅》，雖然只有唱出8個字的歌詞「雪花飄飄，北風蕭蕭」，但「獨特的唱腔」還是逗笑許多網友。

網友們紛紛在高嘉瑜的臉書PO文底下留言調侃，「費玉清在哭泣」、「我在顧小孩，小孩聽到妳的歌聲後哭了」、「拍攝者不救？」、「有胖虎的架式」、「北風～～笑笑」、「雪花飄飄那裡，我的魂魄也差點飄走了」。

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