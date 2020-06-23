聽說老婆遭代理課長性騷擾　夫抱小孩衝派出所「踹一腳賠1萬」

記者黃翊婷／綜合報導

雲林陳姓男子認為當地區公所的代理課長阿強（化名）性騷擾妻子，去年9月7日傍晚6時許氣到抱著小孩衝進派出所，對著阿強猛踹一腳，造成左大腿挫傷；雖然他事後辯稱是用腳撥一下，但雲林地院法官不採信，最後被依傷害罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

▲陳男聽聞妻子遭到性騷擾，非常生氣。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

陳男在判決書中表示，當天接到友人電話，得知妻子遭到性騷擾，一氣之下就衝到派出所想了解狀況，「我當時抱著小孩，是用腳撥阿強，要問他為什麼對我老婆這樣，我沒有很大力，怎麼可能瘀青。況且他是在事發2、3天後才去看醫生，也可能是他自己跌倒，再誣賴到我身上。」

對此，阿強證述，那天受到陳妻指控性騷擾，於是和妻子一起前往派出所說明，當時兩人坐在值班台旁邊，結果陳男一進來就用腳踢踹他的左大腿外側，雖然當場被警員制止，但在場的村幹事也有看到，「我覺得被冤枉了，才決定提告。」

▲陳男衝進派出所踹人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

派出所所長證稱，他原本在外巡邏，接到通報說有案件要處理才折返，抵達時雙方正在陳述案情，接著陳男就抱著小孩走進來，然後一腳踹過去，雖然沒有看到有無踢中，不過有看到阿強做出疑似被踢到彎一下的動作，而且還摸了摸腳，之後警員反應過來馬上上前制止，為了防止類似的類似的情況再發生，警方很快就把阿強移送到偵查隊，最後送到地檢署。

目擊事發過程的村幹事也證稱，當天公所舉辦中秋晚會，阿強因為捲入性騷擾事件被請去派出所，陳男也的確有抱著小孩前來，看起來非常生氣，還踹了阿強大腿側邊一腳，所長把陳男拉到旁邊，好像有警告「這裡是派出所，不能使用暴力」。

雲林地院法官認為，在場許多人作證有看到陳男出腳踹阿強，他聽聞配偶遭性騷擾，盛怒之下出腳一踹，導致對方身體彎了一下，可見並非輕輕碰觸，應該是帶有憤怒情緒的力道；此外，阿強在案發隔日偵訊完畢才從雲林地檢署釋放，當然無法在事發當天完成驗傷，況且驗傷時間距離案發時不過兩日，相距非久，相信該傷勢應該不是不實捏造，最後依傷害罪判處陳男拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。