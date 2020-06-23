5人龜吼漁港「單點1100元改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃　業者回應了

▲消費者當天點了味噌湯、鹹水蝦、炸蝦捲和炒蛤蜊。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市龜吼漁港的人氣海鮮餐廳爆出消費糾紛，一名蔡先生投訴，他和朋友共五人點了四道菜，但等菜都上齊了才發現，其實單點和合菜組合差不多，於是想貼錢升級合菜，卻遭到店家拒絕，認為不該臨時改單。他指控，店家後來還嗆「吃飯這麼痛苦不要吃，不差你們這桌客人。」不過，業者回應，是蔡先生聽錯了，「我們從來也不會跟客人講這種話，我們會說對不起、不好意思。」

消費者向《東森新聞》投訴，因被生猛龍蝦和活跳跳的萬里蟹吸引，才到這家餐廳。蔡先生秀出發票和照片，花1100元單點味噌湯、鹹水蝦、炸蝦捲和炒蛤蜊，吃到一半才發現，跟3000元的7樣合菜有4道菜重疊，本想多付1900元加吃清蒸魚、油飯和沙西米，卻被店家拒絕。

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▼消費者出示當天收據。（圖／東森新聞）

▼消費者當時點4道菜1100元，而合菜是3000元。（圖／東森新聞）

當天用餐的許小姐說，想再加點油飯和沙西米，可集成3000元合菜，店家就說「沒辦法喔，那因為你們菜單不仔細看，那我們菜單也給你們了。」蔡先生則指控，業者態度很差，「他說吃飯這麼痛苦不要吃，不差你們這桌客人。」

對此，海鮮餐廳經理羅小姐表示，當時客人桌面上已經4、5樣菜，連湯也都出來了，「所以我們才會勸他說，我們先這樣子吃，不夠再加點。」

業者澄清是一番好意，怕消費者點太多浪費，一方面也因客人當天單點的蝦子跟魚排都是小份，只有9隻，但合菜中是中份、有12隻蝦，差的3隻不能補，其實貼錢升級並不划算。

至於客人指控，業者說「吃飯吃得很痛苦，不要吃啊。」對此，羅小姐強調，「我確定沒有講這句話，我們從來也不會跟客人講這種話，我們會說對不起、不好意思，就這樣子而已。」也許是溝通過程有誤會，20年老店如今只想和氣生財，願意道歉，就盼爭議能夠平息。

▼消費者控單點無法換合菜。（圖／東森新聞）

▼業者出面澄清。（圖／東森新聞）

▼這家海鮮餐廳是20年老店。（圖／東森新聞）