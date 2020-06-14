北京直擊／六大市場封鎖消毒！批發商自爆「沒人戴口罩」...以為疫情趨緩

▲北京京深海鮮市場也遭封閉消毒。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京發生多起確診案件，疑似病毒源頭的新發地批發市場持續關閉，公安武警戒備森嚴，連帶另外五間批發果菜肉類市場全部關閉。《ETtoday新聞雲》記者直擊其中一間確診患者曾接觸的京深海鮮市場，同樣大門深鎖，少數攤商留在裡面整理善後。談到這次疫情爆發主因之一，工作人員私下向記者透露，「原以為疫情趨緩，不少市場批發商、採購民眾都沒戴口罩，造成後續傳染可能原因之一。」

北京豐台新增兩例新冠肺炎確診病例都是中國肉類食品綜合研究中心員工，其中一人曾到新發地、京深海鮮市場等執行抽檢任務，導致兩大市場關閉的主因。《ETtoday新聞雲》記者直擊其中一間京深海鮮市場，裡面上百間攤商全面暫停營業，不能進出發貨。

▼北京京深海鮮市場後門臨時鐵皮圍堵出口。（圖／記者任以芳攝）

當記者靠近市場，門口警衛立刻表明禁止拍攝。繞到市場側門一樣無法進出，外面用生鏽鐵板、圍欄堵住入口，可見當時封鎖十分倉促。隔著縫隙往內看，剩下工作人員善後消毒，甚至有居民隔著柵欄交易買海鮮，一看到公安過來立刻離開。工作人員私下跟記者表示，「6月初疫情趨緩後，市場批發商、採購民眾開始放鬆警戒，加上天氣太熱都沒戴口罩，可能造成後續傳染的關鍵之一。」

▼京深市場剩下少許工作人員善後。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地周邊路口武警戒備。（圖／記者任以芳攝）

另外，位於豐台區全北京最大的新發地批發市場昨（13日）封場休市，《ETtoday新聞雲》記者走訪新發地周邊十多處社區，發現全面實施封閉式管理，勿出不進，周邊部分路口搭建救災臨時棚，還有武警持槍站崗，氣氛十分嚴肅。每個社區入口都有設置檢查哨，居民禁止進出，外賣、外送全部暫停，所有民生必需品統一由管委會採買。

▲北京豐台區西羅園街道部分社區開始實行半封閉管制。（圖／記者任以芳攝）

目前，豐台區宣布進入戰時機制，除了新發地周邊社區採全封閉管理，記者發現西羅園街道部分社區開始實行半封閉管制， 居民可以出入，必須出示社區通行證，量體溫，訪客、外送外賣不得進入。接受《ETtoday新聞雲》訪問林姓北京市民表示，「好不容易疫情剛結束又開始，大家心裡有點緊張，相信政府會控制好。」

▲北京西城區月壇街道部分社區開始消毒。（圖／記者任以芳攝）

另外，西城區月壇街道社區同樣採取半封閉管理，有防疫員進入消毒。接受《ETtoday新聞雲》訪問武姓市民表示，「西城區的確診病例剛好在附近社區，從11號開始就被通知半封閉管理，外地人回來也要報備隔離14天。」目前，北京市政府針對這西城、豐台兩大街道社區調整風險等級，原本三級調升為二級，嚴格防控疫情。