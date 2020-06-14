餐廳食材來自「北京新發地」　34歲女員工上週全身無力...一測確診了

▲北京13日新增36例確診，全與「新發地」有關。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

北京14日上午舉行記者會，公布新冠肺炎疫情防控工作。北京市疾控中心副主任龐星火指出，新增的36名確診病例中，有一名34歲的女姓感染者上週出現全身無力、痠痛的症狀，經過調查後發現，她在一家川菜館工作，餐廳食材的供貨商之一，就是爆出疫情的新發地批發市場。

龐星火在記者會上表示，6月13日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例36例，男性15例，女性21例。值得注意的是，36例確診病例全與新發地市場有關，有27人在新發地市場工作，另有9人則曾直接或間接暴露在新發地市場。

其中，被歸類為病例2的女性，34歲，重慶人，其工作單位是一家名為「李記川菜」的餐廳。她8日出現乏力、全身酸痛等症狀，10日至12日先後就診北京華壇中西醫結合醫院和北京天壇醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例。

▲北京進入非常時期，不少社區半封閉防疫。（圖／記者任以芳攝）

《北京青年报》報導，經過進一步調查，發現此名患者工作單位的食材供貨商一共有三個，其中一個便是北京新發地批發市場，另外還有岳各莊市場及大洋路批發市場。

針對疫情擴散，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組13日表示，北京近日連續爆發確診病例和核酸檢測陽性病例，幾乎都與新發地批發市場關聯，顯示北京已進入非常時期，國家衛健委則派出專家組指導防控工作。

此外，北京市目前有4區升級為中風險地區，包含豐台區西羅園壇街道、花鄉（城區）、北京房山區長陽鎮、西城區月壇街道，包含河北、內蒙古、天津等地都提醒市民近期不要前往北京。

▲川菜館員工確診，因餐廳食材來自新發地。（示意圖／記者鄭思楠攝）