6月壽星點餐就送等值加菜金　享鍋酒館「水族箱」海鮮總匯鍋超澎湃

圖、文／WOW愛美食

大家知道很多餐廳都有推出生日優惠嗎？而且店家都會開放壽星一整個月都可以使用，愛吃美食的朋友們要好好把握屬於自己的月份喔！WOW愛美食小編就來推薦台北東區的質感火鍋店「享鍋酒館」，不僅有超澎湃的「水族箱」海鮮總匯、美國 Prime 牛小排鍋等高級食材，搭配獨創的海鮮湯頭，當月壽星點多少套餐金額，當場轉為「加菜金」，所有單點品項任你挑，連調酒都可以選！吃得滿足又開心！

【享秘制海鮮湯底】

請繼續往下閱讀...

一家火鍋店的湯頭，可說是看出店家實力的一大指標，享鍋酒館的享秘制海鮮湯底，是老闆高價與師傅買秘方後，又再花了1年多的時間修改，嘗試過數百次不同比例，才製成的秘制海鮮湯，湯底使用甘草、當歸、白胡椒粒、乾辣椒、薑等多種中藥材與海鮮熬煮而成，小編聽了介紹本來以為會像是養生藥膳鍋的感覺，但完全不一樣，也不會有中藥的感覺，鮮甜而多層次，是喝過之後會懷念的類型。

值得一提店家使用的鍋具是高檔餐廳愛用的「銅鍋」，導熱快又安全，吃起來特別有FU，不過店家也提醒在開火後它的溫度會非常高，小心不要碰到燙傷！

【享爆炸多蛤蠣湯底】

生日就是要開心吃！店家推出全新加價湯頭享爆炸多蛤蠣湯底，一大盆滿滿的蛤蠣讓湯頭升級成痛風鍋！超過60顆蛤蠣不囉嗦直接全下，那鮮味讓人一喝就在腦海裡湧現大海波濤洶湧的景象，在開始煮火鍋前就可以開心嗑蛤蠣，真的是很享受啊！

【海鮮總匯套餐】

享鍋酒館的海鮮總匯把所有的海鮮食材裝飾在水族箱上，搭配底層的乾冰不停散出煙霧，一整個霸氣十足，肥美紮實的天使紅蝦配上4隻白蝦，新鮮鱸魚和鯛魚肉伴隨超大顆的干貝吃起來超滿足，以及下層的廣島牡蠣和蛤蠣，讓海鮮鍋的鮮味提升到更高的層次，料多豐富又不失質感！

另外因為干貝和天使紅蝦有建議的烹煮時間，店家還備有可愛的計時沙漏組，讓大家不會錯過食材最美味的一刻！

【美國 Prime 牛小排鍋】

小編是5月生日的時候就來享鍋酒館慶生，身為肉食主義的我主餐點了美國 Prime 牛小排鍋，超大的圓盤上展開的肉片油花超美！下鍋只要刷個幾下很快就熟了，肉質軟嫩，香氣十足，讓人忍不住一口接一口，搭配附餐的咖哩飯又是另一種享受，大塊的蘿蔔吃得出蔬菜的鮮甜，馬鈴薯很有飽足感，很不錯的搭配。

【松阪豬肉】

因為當日壽星的關係，小編有不少加菜金的「扣打」，因此仔細的研究了一下菜單，這邊也私心推薦幾樣小編讚不絕口的品項！相信松阪豬肉應該很多人都有吃過了，但是厚切的就沒這麼容易吃到吧？享鍋酒館的松阪豬肉使用西班牙頂級豬種，號稱豬肉界的「勞斯萊斯」，把肉片切得相當厚實，也拼裝成玫瑰花辦的形狀，搭配乾冰的設計，一上鍋就是吸引目光的亮點，而厚切也讓松坂豬紮實又脆的口感發揮得淋漓盡致，咬下去第一口就感覺到不一樣，肉片在嘴裡咀嚼的每一下都是幸福的享受，超推！

【花枝蝦仁漿】

這一道完完全全表現出什麼叫做「真材實料」，澎湖花枝與野生草蝦蝦仁都能吃得到，店家強調為了要保持 Q 彈且紮實的口感，他們都是在每一份出餐時，手工揉捏、甩打製作，讓客人吃到滿滿的用心！

【大池豆皮】



一般看到豆皮，都會想到小小塊長方型的那種吧，不過這邊的大池豆皮是來自台東池上，延用古法制作，採用手工曬乾非油炸，因為製作過程繁雜無法大量生產，很容易賣完，吃起來豆味很重又有嚼勁，卻不會有油耗味，非常好吃！

【鮮奶茶＆冬瓜檸檬冰沙】



套餐的飲料有很多種可以選擇，小編想要推薦鮮奶茶和冬瓜檸檬冰沙，這邊的鮮奶茶使用台茶18號，可以喝出濃郁的茶香與甘甜，並使用蔗糖熬煮，帶出茶葉優質的香氣，牛奶則是光泉鮮乳，兩者搭配濃郁好喝；冬瓜檸檬不只是冬瓜和檸檬，還添加新鮮的新鮮金桔汁，而且是現點現做手搖飲出餐，喝起來順口不酸澀。



【烏龍馬丁尼】

慶生小酌一下是少不了的啦！享鍋酒館裡面有一區是酒吧，用來製作各式調酒和飲料，小編也點兩杯特色調酒，要跟大家分享，烏龍馬丁尼以凍頂的烏龍茶和伏特加為基底，再加上琴酒調制，一入口會先有琴酒的香氣，之後是烏龍茶的味道，以及鹽巴的點綴，杯具頗富中式風味，卻喝的是口味濃郁的酒，同時滿足文雅和喝酒的慾望。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；飲酒過量，有礙健康。

【勿忘我】



比較怕酒味或是只想小酌的朋友可以選擇較為清爽的勿忘我，酒體上層有特別製作的酒體泡沫，一入口會有淡淡的酒體香氣及非常綿密的口感，與擺盤的花草果實相當搭配，口味上偏甜，喝起來心情會很好！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；飲酒過量，有礙健康。

享鍋酒館位在台北東區的一級美食戰區，在周圍都是特色餐廳的狀況下，平日中午也有很多客人，餐點選擇多樣，除了高級鍋物外還可以喝到酒類飲品，再加上有生日加菜金的優惠活動，不少網美都有來過，例如金鐘影帝湯志偉、安心亞、S 媽、韋汝、曾子余、陳孝萱、賈永婕、黑澀會妹妹、徐謀俊、關紹文 關關、欸你這週要幹嘛、到處都是瘋女人等等以及多家媒體採訪，是相當適合聚會慶生好去處喲！

【享鍋酒館】

地址：106台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號

營業時間：

平日12:00–15:00, 17:00–23:00

六日11:30–23:00

電話：02-2771-5687