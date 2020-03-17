兩廳院2020TIFA國際藝術節全數延期！7表演團體給觀眾的一封信

▲國家兩廳院公告「2020TIFA台灣國際藝術節」將全數延期。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情變化，兩廳院公告「2020TIFA台灣國際藝術節」將全數延期，原訂演出節目、周邊活動、工作坊及講座將取消，節目延演日期將另行公告，藝術總監劉怡汝表示，「支持防疫措施的同時，又不要折損作品的完整體驗，延期是目前場館能想到最妥善的決定。」而7個節目的表演團體也寫下給觀眾的一封信，惋惜之餘也提醒觀眾照顧身體健康。

新冠肺炎(COVID-19)在近日全球疫情嚴峻，而台灣在疫情控制能力上領先世界各國，但國家兩廳院的TIFA台灣國際藝術節，多數節目由世界各國的藝術家共同參與完成，過往超過9成的亮眼票房在疫情的威脅下，反而開始讓場館重新評估演出的可能性，延期是目前能想到最妥善的決定。

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因此兩廳院公告，2020TIFA的國內節目，將全數延期至下半年或明年上半年，確切日期也將公告於國家兩廳院官網以及相關網站。

▲《玩家、毛二世、名字》改編三部難度超高文學作品，演出時間總共長達9小時又20分鐘，此次受疫情影響將延期。（圖／兩廳院提供）

此波受影響的包含演出長達9.5個小時的法國導演朱利安・戈瑟蘭「如果可以舔舔我的心劇團」首度來台之作品《玩家、毛二世、名字》，在法國疫情持續動盪下，兩廳院待全球疫情穩定後，將爭取再度來台演出之機會。

而有國際藝術家參與之節目，包含新加坡導演王景生與魏海敏、陳界仁、張照堂所共同創作的《千年舞台，我卻沒怎麼活過》、舞蹈空間舞團與東京鷹《月球水2.0》、王佩瑤與馬來西亞攝影藝術家林猷進、小提琴家魏靖儀、菲律賓華裔大提琴家高炳坤所共同演出的「浮光流影」音樂會等節目，已進行延期演出檔期之安排。

▲來自台東的布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》，支持此波防疫決策，延期演出。（圖／高信宗攝影／兩廳院提供）

同為2020TIFA的國內節目，包含布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》以及動見体劇團的《共鳴体》支持此波防疫決策，同步延期演出，亦已著手安排後續演出之檔期，所有延期演出將先進行演出取消與退票，待演出日期確認後再行開放予觀眾購票。

而2020TIFA周邊活動，包含小事製作《戰鬥果醬2.0》、舞蹈空間舞團《千人舞祭--帶我去月球》以及相關講座、工作坊全數取消，取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見兩廳院售票系統，若有任何疑問，可洽兩廳院售票系統客服中心：（02）33939888。

2020TIFA節目異動訊息詳見如下：

一、2020TIFA節目延期

4月3日至4月4日 2020TIFA 朱利安．戈瑟蘭《玩家、毛二世、名字》

4月10日至4月12日 2020TIFA《千年舞台，我卻沒怎麼活過》

4月10日至4月11日 2020TIFA 王佩瑤「浮光流影」音樂會

4月17日至4月19日 2020TIFA 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

4月17日至4月19日 2020TIFA 布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》

4月24日至4月26日 2020TIFA 舞蹈空間與東京鷹《月球水2.0》

二、2020TIFA周邊活動取消

3月23日 千年舞台，我卻沒怎麼活過系列講座：亞洲傳統與當代藝術的再想像

3月27日至3月29日 2020 小事製作：戰鬥果醬

3月27 2020TIFA朱利安．戈瑟蘭《玩家、毛二世、名字》✕ Aesop 講座

3月28日 帶我去月球－千人舞祭

3月28日 王佩瑤「浮光流影」音樂會：王佩瑤✕吳明益

3月31日 《玩家、毛二世、名字》導演專場講座

4月11日 布拉瑞揚舞團 肢體工作坊

三、兩廳院主辦節目及活動延期及取消

4月18日 台積心築藝術季《千年舞台，我卻沒怎麼活過》演出取消

Taiwan Week活動延期至2021年舉行

四、自公告日3月16日起，取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見兩廳院售票系統，若有任何疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心：（02）33939888。延期節目將先行取消演出，延演時間擇日公告，進一步資訊，請見兩廳院售票系統各節目頁面。



兩廳院藝術總監給觀眾的信

大家好，我是國家兩廳院 劉怡汝

籌辦超過一年半、數百人投入各種心力準備、數萬名觀眾殷殷期盼的TIFA，很遺憾地，在今日宣布「延期」。

無論我們多清楚台灣的疫情控制全球領先，但TIFA是一個國際藝術節，絕大多數的節目來自世界各國的藝術工作者參與，而且票房總是亮麗。這些我們向來引以為傲的成果，在疫情的威脅之下，成為憂心忡忡的理由。

從開春以來，變動之迅速超過想像，兩廳院的所有同仁們與藝術家們沒有停止溝通、商量，共同思考著如何支持防疫的各項措施，又不要折損作品的完整體驗。

「延期」是我們所能想到目前最妥善的決定了。我們會將全數國內演出延期，國際節目待合適時間，定會再介紹給觀眾們。目前我們必須要把心力放在穩定當下、衝刺未來，而非無法預測的疫情。

兩廳院要感謝藝術夥伴們的理解與支持，謝謝觀眾們的體諒，容我們先暫緩TIFA之約，下次相見，我們必然可以安心而豪奢的給彼此一個大大的擁抱！

每位夥伴跟觀眾都要照顧身體，健康平安。

謝謝

藝術總監 劉怡汝



TIFA參與團隊給觀眾的信

《十二碗菜歌》

台灣的辦桌文化來自一個有福共享，有難也能彼此體諒分擔的年代。挺過許多難關的台灣個性，透過田調，注入在兩廳院藝術出走《十二碗菜歌》的每個創作環節中。生命中充滿著許多不可抗力，而現在正經歷的也只是其中一個階段而已。非常時期我們一起努力維持平常。今年底，我們將繼續在全台歌唱，我們也滿心期待最後回歸的台北場，在吸取飽滿的觀眾能量及經驗之後，在兩廳院藝文廣場與各位同桌高歌。

導演 樊宗錡



楊景翔演劇團《我為你押韻-情歌 Revival》

謝謝各位支持《我為你押韻-情歌 Revival》以及TIFA的朋友

3/16原本該是《我為你押韻-情歌 Revival》第一輪巡迴結束的日子，因為3/5國家音樂廳澳洲音樂家事件的影響，兩廳院為了確保所有觀眾及工作人員的安全，決定忍痛延期押韻的演出。劇組所有台前幕後的同仁雖然懷著難過的心情，但也了解防疫的辛苦，坦然面對這個艱困的決定。同時也感謝台中國家歌劇院因為台北首演的延期，盡可能的協助劇團將台中場次往後延期的決定。

從2017年押韻計畫萌芽，一路到2020年準備開演，劇團深深感謝國家兩廳院以及台中國家歌劇院的支持與陪伴，以及所有對我們表達惋惜之情、關心加油的每一位觀眾朋友。

『會有一首歌能詮釋你的故事，會有一首歌，召喚你回到過去。』

懇請大家記得這一首《我為你押韻-情歌 Revival》，不久的將來聽到我們的前奏再次響起，請拜託再次接受我們的召喚。

楊景翔演劇團



王佩瑤「浮光流影」音樂會

親愛的觀眾們，

你們都好？

在過去幾個月，我與團隊們努力的想將最好的演出呈現給各位。

但，這次的疫情令人措手不及，因此不得不將節目延期。在病毒前，我們深刻感受到生命的渺小。

這段時間，雖然演出變少了，但是大家可以多待在家看看書、寫寫信，找回單純的生活喜樂。藝術能夠帶給生命的美好，因此我也會利用這段時間繼續努力，讓「浮光流影」音樂會更加精彩。

最後，祝大家身體健康，也真切的期盼盡快可以在音樂會上見到大家！

王佩瑤



《千年舞台，我卻沒怎麼活過》

經過二十個月的創作，過程中的分享、激盪、衝撞、感動，譜出了一份屬於這個年代的台灣交響曲！愈深入探索愈覺篇幅有限，從四方聚集的創作者都是重要的各個領域的佼佼者！在這樣一個特殊機緣裡共同講述著個人與這個美麗島國的半世紀故事！



在這非常時期我們彼此被隔離著，也許這個表演還須要有更深刻的對自然的臣服和對生命的察覺，所以我們會繼續打磨這個難得的試煉，然後在2021年邀請大家健康平安的一起履行我們的千年之約。



魏海敏



動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

藝術有數，性命愛顧

gē-su̍t iú-sòo, sìnn-miā ài kòo



表演小擋咧，酒精吞腹內

piáu-ián sió tòng-leh, tsiú-tsing thun pak-lāi



等阮規組傳好好，

欲聽欲摸，據在你來

tán gún kui-tsoo tshuân hó-hó,

beh thiann beh bong, kù-tsāi lí lâi

《共鳴体》全體製作團隊



布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》

親愛的好朋友們

這段時間以來，許多朋友們都陸續關切舞團今年4月17-19日於國家戲劇院的演出動態，在疫情不斷發展與演變的情況下，防疫措施幾經調整，為了避免更多好朋友們受到影響，原訂演出將延期舉行。

雖然感到十分遺憾，但布拉瑞揚舞團更重視大家的健康，更感謝每一位願意購票支持入場的所有好朋友們以及此刻正為所有表演藝術團隊努力協調與奮鬥的劇場、劇場工作夥伴們，有您們真的是我們的福氣，所以請大家一定要多多保重，更不要氣餒，因為只要我們有健康的身體；就可以面對未來的各種考驗。

最後，布拉總監與可愛的舞者們討論了很久，實在是想不出可以用什麼方式表達心意，所以藉由《沒有害怕太陽和下雨》，以藝術的能量傳遞給大家「我們仍舊要努力、仍舊要訓練、仍舊要沒有害怕，且沒有放棄的持續著⋯」，希望大家也能感受這份力量，我們一起加油，沒有害怕的一起渡過這次的困難，要等我們回來唷～

布拉瑞揚舞團



舞蹈空間與東京鷹《月球水2.0》

為了歡慶舞蹈空間30周年，非常及早規劃的《月球水2.0》，至今已完成80%的進度，輕鬆、好笑、充滿活力與巧思的製作，雖無法如期於四月底開心問世，但透過主辦單位兩廳院誠心與費心安排，以及合作單位日本東京鷹的全力相挺，《月球水2.0》全體製作人員舉雙手雙腳支持劇院最佳後續規劃，務必務必讓此抗疫後值得開懷欣賞的絕妙作品光彩破繭。

藝術總監 平珩