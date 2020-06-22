快訊／重啟心戰喊話！北韓邊境裝「高音喇叭」準備噪音轟炸...南韓將播KPOP反制

►北韓在邊境重設喇叭，南韓軍方不排除重設先前撤下的喇叭牆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）22日透過黨媒《勞動新聞》，揚言要利用3千多個氣球，對南韓境內空飄1200萬張傳單。不僅如此，還開始在軍事分界線（MDL）設置高音喇叭，打算重啟兩韓邊界40多處的對南韓廣播，開啟冷戰時期以來的統一心理戰，此舉被視為撕毀2年前的《板門店宣言》。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方消息人士22日表示，21日下午時發現北韓軍方在軍事緩衝區（DMZ）以北等多處前線地帶，重新設置對南韓的廣播設施；若經確認屬實，南韓軍方不排除重啟40多處超大片廣播喇叭牆，以應對北韓開啟的心理戰。

▲南韓2018年簽訂《板門店宣言》後，拆除廣播喇叭牆。（圖／CFP）

其實南韓早在1963年起，便在兩韓邊境設置10多處大型廣播牆，高音喇叭對邊境的北韓部隊播送著南韓的新聞、天氣、韓劇與廣播劇、批判金氏政治體制內容，甚至播送時下流行的K-Pop歌曲與脫北軍人消息，來煽動邊境北韓軍人逃兵；而北韓也不遑多讓，藉高音喇叭干擾南韓的廣播設施。

文在寅與金正恩2018年4月27日簽訂《板門店宣言》，表示雙方自5月起停止軍事分界線上停止藉喇叭廣播心戰喊話、施放傳單等敵對行為，誓言將軍事緩衝區打造成和平地帶。北韓該年5月1日撤除邊境廣播設施；南韓則於同月4日撤除。

《韓聯社》分析，透過喇叭播送心戰喊話，是北韓長期以來懼怕的手段之一。據悉，南韓的喇叭牆夜間可將聲波傳送至24公里遠的北韓村落，白天則可將聲波傳送至10幾公里遠的區域，而在最近，南韓軍方持有新款喇叭，聲音傳遞距離與先前相比更多出10公里。

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