陸6月LPR連兩月維持不變　1年期3.85%、5年期4.65%

▲中國人民銀行。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行中國人民銀行22日公布，6月貸款市場報價利率（LPR）一年期為3.85%，5年期以上為4.65%，均與上月持平，符合市場預期。

根據《中國銀行保險報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，6月LPR報價不變，並不意味著實際貸款利率也將保持不動，事實上，銀行還可能根據信貸政策、客戶資質等原因，在新發放貸款中下調實際利率，即在LPR的基礎上調整加減點。

中國民生銀行首席研究員溫彬指出，央行加強了對資金空轉套利行為的規範和治理，貨幣政策偏向於靈活調節，政策工具的使用更加謹慎，市場的寬鬆預期有所收斂。

溫彬提到，從市場流動性上看，6月適逢跨季末、跨半年時點，疊加繳稅、債券發行等因素影響，市場流動性邊際收緊，短端資金利率上行，隔夜Shibor（上海銀行間同業拆放利率）回升至2.1%以上，長端十年期國債收益率較上月末上升近20個bp，資金價格的整體上行對LPR下行形成一定牽制。

中信建投證券首席銀行業分析師楊榮則指出，基於當前實體經濟的融資情況和疫情反覆的可能性加大，LPR仍有下行的必要性，而結構性存款壓降和創新貨幣政策工具的開展深入將降低銀行端負債成本，為LPR下行提供空間，預計7月LPR下調5BP。