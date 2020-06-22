端午4天連假何處去　中市府邀你來趟山城泡湯、採菇療癒之旅

▲台中市政府在端午連假，推出山城療癒之旅。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

周四起即是端午連假，台中市政府觀光旅遊局安排台中3天2夜自駕輕旅行，遊程包括和平區、新社區及北屯區，讓民眾遠離都市塵囂，呼吸戶外新鮮空氣，享受森林芬多精的洗滌，非常適合在後疫情時代出外走走，享受夏日愜意時光。

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觀旅局長林筱淇表示，國內疫情趨緩，民眾如果想在連假期間出門又不想去室內景點，市府安排山城戶外踏青之旅，第1天從八仙山森林遊樂區開始，在大自然中享受芬多精，下午到擁有百年歷史溫泉的谷關，參觀溫泉文化館，還可以免費穿著泰雅族服飾與台灣黑熊拍照，接著再前往溫泉廣場，尋找可愛的幸福泡湯熊。

傍晚徒步到谷關吊橋，走在夕陽餘韻下的明治溫泉老街，搭上濃厚日式風格建築和街景，讓人有如置身在日本的錯覺，晚上歇腳在設有景觀湯屋、露天風呂的溫泉飯店，碳酸水質能養顏美容又可促進身體新陳代謝。

第2天到松鶴部落欣賞百年日式檜木板屋，及新社區的沐心泉休閒農場，滿山滿谷金針花海，可以拍出絕美花海所包圍的夢幻感，是絕對不能錯過的取景角度；下午前往四季宜人的薰衣草森林，品嚐香草料理，體驗普羅旺斯浪漫風情；晚上則入住新社民宿，體驗山居生活難得的簡單樸實與寧靜步調。

最後1天到新社古堡莊園，莊園內的歐式古堡、酒莊、特色餐廳等，建築風格讓旅人一秒置身在歐洲渡假，接著造訪星願紫風車並拍張網美照，接著到百菇莊體驗採菇樂趣，中餐推薦景觀餐廳，有山水啡、又見一炊煙、松之戀、仙塘跡、菇神、桃李河畔等餐廳，享用當地農特產的香菇料理，無敵山景也盡收眼底。

下午到馬力埔彩繪小徑，圖案以新社區盛產的花卉、枇杷、香菇等農產品為主，古色古香的農村風情美不勝收，接著到北屯區大坑九號步道，沿途可造訪小農市集，有產地直送的生鮮蔬果等，供民眾採買當季時令的農特產伴手禮，豐富的遊程大大滿足民眾吃喝玩樂、食宿遊購的需求。

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