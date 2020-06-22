共機半年擾台14次、陸飛彈多800枚　蘇貞昌：我們隨時做妥善準備

▲殲-10。（示意圖／翻攝微博）

記者黃巈禾／新北報導

共機頻繁進入台灣防空識別區，從16日開始，連續4天擾台，20日暫停一天後，21日再闖台灣西南空域，截至今年目前為止，半年以來共14次擾台。美國國防部的資料也顯示，今年中共持有飛彈總數，比去年多了800多枚。對此，行政院長蘇貞昌22日受訪表示，隨時都做最妥善的準備。

蘇貞昌表示，大家看到今年全世界最痛苦、最關心的就是新冠肺炎疫情，非常嚴峻，在此時此刻，爆發地的中國武漢，包括中國政府，正應該全心力的防止武漢肺炎疫情的擴散，並且和全世界一起，早日讓人民解決這個痛苦，促進經濟。

蘇貞昌指出，但中國還是不斷的機艦繞台，對區域和平穩定多有困擾，覺得很遺憾，希望中國把國力放在照顧人民、紓解疫情，不要只在軍備上，「台灣基於保護國家、保護人民，我們隨時都做最妥善的準備」。

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年目前為止，已14度出動軍機擾台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）。