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小兄弟遭「罰跪舉大石」影片PO網引論戰　員警上門關切...阿公說會改進

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記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道旁海邊村子，有1對小兄弟因為爭食打架，遭阿公罰跪並且高舉大石在家門口，弟弟還一度手軟砸在地上；全部過程被拍下PO上社群網站，引起民眾議論紛紛，雖然大多都認為管教有理，但新竹縣社會處還是派員到家中關心，並詳查有無違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

▲新竹縣2名7歲及8歲小兄弟，因不聽阿公管教，遭罰跪舉大石，被民眾PO往網惹議。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

▲新竹縣2名7歲及8歲小兄弟，因不聽阿公管教，遭罰跪舉大石，被民眾PO網惹議。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

據《新竹爆料公社》貼出影片顯示，這2名分別為7歲及8歲的小兄弟，高舉著大石頭被罰跪在自家門口前，被附近民眾PO上網路，並敘述在「新豐鳳鼻隧道的海邊附近出現小武僧少林寺？讓這麼小的小朋友跪著舉石頭，如果瞬間手沒力掉下來砸到頭的話感覺會不會有點危險？」

此番言論一出，引發網友熱議，紛紛表示認同阿公適時體罰，還有人更說「大家小時候不都是這樣」、「小時候還要加半蹲哩」、「是住海邊嗎？管真多」、「不教被罵，教了又被罵，現在人真難當」，更有人說「現在家長都這麼保護孩子，那以後罰家長好了。」不過，也是有人覺得處罰可以，不能換水盆嗎？

據警方表示，經員警前往現場找尋家人瞭解狀況後，這2兄弟因為吃東西而互相爭吵打架，因此阿公認為需要管教，才會讓2個孫子罰跪拿石頭；警方也口頭告誡阿公不能用此方式體罰管教小孩，會對孩童幼小心靈造成傷害，阿公也表示瞭解並改進。

新竹縣社會處表示，這2名小朋友是放假才到阿公家玩，也已經聯絡小朋友的父母來處理，雖然只是家人對小朋友的處罰，但社會處也會評估此案件有無違反《兒童及少年福利與權益保障法》，並通知社工前往關心及輔導。

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