韓國瑜左營租房「市長官邸」仍編124萬維護　遭轟高級蚊子館！



▲高雄市長官邸 。（圖／記者洪正達攝／記者地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜當時以「住那麼大的房子也是浪費」，表示不住市長官邸、另在左營區租了間房子住，不過，雖然他不住官邸，但市議員鄭孟洳指出，市長官邸每年還編列124萬元維護，還要警方站崗，說要做公益也沒實現過，砲轟韓國瑜讓市長官邸成了「高級蚊子館」。

▲高雄市長官邸 。（圖／記者洪正達攝）

前高雄市長韓國瑜上任後不願住在市長官邸，曾指出「住那麼大的房子也是浪費」，並於左營一處大樓租房，表示官邸將開放給公益團體使用，不過一直到他被解職為止，官邸不僅沒外借過，市議員鄭孟洳指出，高雄市長官邸佔地522坪，每年編列124萬預算用在維修，但房子沒有人住，還是有4名駐警負責維安工作，質疑韓國瑜為何要浪費公帑，說要做公益也沒有。

行政暨國際處代理處長蔡淑貞解釋，這124萬預算其實是包含光復二街32間宿舍、澄清路8間宿舍及凱旋路市長跟副市長官邸等等，而經過評估官邸是用來住宿用，若要變更需要再花一筆費用變更安全性，若是下一任市長有住宿需求則又要改回來，改來改去，外界也會認為是浪費公帑。

鄭孟洳表示，據她了解，公益團體曾想申請但遭拒，批韓國瑜從頭到尾自說自話、自圓其說，花了4萬在外租屋卻浪費百萬官邸去當蚊子館，是「最高級的蚊子館」，她希望公部門空間能發揮淋漓盡致，否則有駐警維安浪費人力，也盼新市長上任後，官邸能維持正常運作。

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