「梳子刀」、「鋼筆刀」未列管網路上竟買得到！　洪孟楷促警方查緝

▲洪孟楷表示，梳子刀上網買就能輕易買到，相當危險。（圖／洪孟楷辦公室提供，下同）



記者楊蕓／台北報導

國民黨立委洪孟楷22日召開記者會指出，最近外國青少年族群流行一種新型刀械「梳子刀」，外表看似是整理頭髮的梳子，只要將梳柄拔出就是具有高殺傷性的小刀，非常危險。由於不是《槍械彈藥刀械管制條例》中的管制刀，網路上就買得到，憂心一旦在青少年族群間流行，恐將成為校園、社會安全隱憂的不定時炸彈，要求警政署應立刻公告查禁此類新興刀器。

洪孟楷指出，國會辦公室透過網路購買「梳子刀」，不到一週就寄到，這些新型刀械如梳子刀、鋼筆刀、鑰匙刀，造型就跟管制品匕首高度相似，網路上琳瑯滿目，有心購買的人都可以輕易買到，但是這些新興刀器卻可能無法可管，尤其像梳子、鋼筆及鑰匙因為都是隨身攜帶用品，卻被製造成類刀具，帶有殺傷力，這些到底是屬於刀還是梳子還是鋼筆，遊走模糊地帶卻暗藏殺機。

洪孟楷表示，目前《槍械彈藥刀械管制條例》中的管制刀械是指武士刀、手仗刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽及匕首，這些在網路上也都買得到。雖然在蝦皮購物，使用管制刀械關鍵字搜尋，不會出現相關產品，但是若在關鍵字中加上空格或替換字詞就會出現，「明顯就是不法賣家規避法規鑽漏洞」，所以用不同的關鍵字來躲避查緝。

洪孟楷表示，依據《槍械彈藥刀械管制條例》第四條第一款第三項規定，「刀械：指武士刀、手仗刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽、匕首（各式如附圖例式）及其他經主管機關公告查禁，非供正當使用具有殺傷力之刀械。」中央主管機關必須隨時掌握將「非供正當使用具有殺傷力之刀械」公告查禁。

洪孟楷也呼籲，對於此類刀械一旦進入校園是否觸法或造成危險，教育部應召開「維護校園安全實施要點」內容研修會議，對中央主管機關所公告查禁之非供正當使用具殺傷性刀械，新增要點所規範預防工作內容，藉教育、警政及法務攜手合作，共同建立相互支援網絡，以達守護校園安全之責。

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