爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

▲立法委員洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委洪孟楷11日在立法院質詢時引述帛琉當地報導，指出我國從三月開始，分別給予帛琉八筆支票，總金額高達844萬美金，約台幣2億5千多萬元，卻遭質疑拿「假訊息」質詢。對此，洪孟楷12日召開記者會，強調質詢都是有憑有據，且外交部同仁也私下向他證實，呼籲外交部不要迴避。

洪孟楷11日在立法院質詢吳釗燮，引用帛琉當地媒體資料寫「帛琉領事館」捐贈帛琉政府800多萬美金。吳釗燮答詢時當場反駁，強調我國在帛琉是「帛琉大使館」，而非「帛琉領館」，更說「委員你這個應該是假的訊息」，民進黨立委王定宇也在臉書分享質詢影片，酸洪「口氣比口才強，聲音比資料大」。

對此，洪孟楷12日進一步舉出數據說明，外交部分八次以支票形式（check）捐贈予帛琉官方振興補助款（stimulus grant），此事刊登在外交部所認證的帛琉主要媒體島嶼時報（Island Times）報導，並經外交部國會聯絡同仁私下向他確認，確定為屬實。

洪孟楷認為，政府在花費時，務必當省則省、當用則用，呼籲外交部說明到底這筆費用確實花費為何？使用國人納稅錢所做的外交工作，外交部應清楚地給全民交代。

對於王定宇的質疑，洪孟楷強調，民意代表職責是幫人民納稅錢把關，因此拿出具體資料質詢時，遺憾執政黨委員沒有善盡民代資格去查證，反而用網路假消息針對個別委員，「王定宇是不是要善盡他執政黨護航的職責不得而知，但還是希望外交部不能迴避。」

外交部稍早回應表示，經查所稱我國與帛琉844萬美元的8筆款項，是來自我國2016年至2019年各年度與帛國的雙邊合作計畫，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和本次防疫無直接相關，也絕對沒有消費券的性質。

外交部說，帛國向以Stimulus Grant稱呼我國的援助計畫，媒體報導也通常稱為stimulus check，但絕非洪孟楷在公開質詢時所說的消費券，稱這些公開的合作計畫為發放消費券為明顯錯誤。