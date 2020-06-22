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台鐵便當更狂了！一次推出7款新口味　6/24起限量賣、想全吃到得環島

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▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵一次推出7款新口味便當，6/24起全台限量開賣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，自6月24日至7月31日止，每日限量販售7款不同口味的元氣便當，特別選用各地優質天然食材，精心研製，用心守護全民健康，讓大家環島旅遊之時，亦可品嘗各地區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼台鐵便當6/24起，每日限量販售7款不同口味的元氣便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

為了讓大家吃出滿滿的好元氣與好體力，台鐵全台各餐務室的廚師與營養師互相切磋及腦力激盪，研發出兼具健康與美味的特色便當，包括台北的紹興雞腿排及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當，使用蘊含媽媽幸福味的中藥或台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵一次推出7款新口味便當。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵主秘顏文忠表示，隨著國內疫情慢慢舒緩，防疫三階段已經進入到產業振興階段，交通部長林佳龍經常提到食宿遊購行是推廣國旅5步驟，把食擺在最前面，代表吃很重要，如果沒有吃得好，沒有足夠體力就沒辦法出去玩。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台北站開賣的紹興雞腿排便當，以紹興酒、枸杞、當歸醃製一夜入味，香椿蔬食便當則是以三杯猴頭菇作為主菜。（圖／記者賴文萱攝）

顏文忠說，為了呼應產業振興、國內推動國旅，台鐵全台餐務室也研發全新7款元氣便當，他強調，台鐵所有餐廳都有配置營養師，符合安全、衛生、營養3大要求，民眾可以安心食用，最重要的是，便當皆採用在地食材，相信推出後一定會熱銷。他也笑說，這次每款便當限量販售約150個，如果想全部7款都吃看看的話，那就要環島一圈。

不過，受到疫情影響，台鐵便當今年上半年銷量衰退3成5到4成左右，現在銷量則逐漸恢復到常態，預估下半年就可以恢復1天2.8~3萬的銷量。顏文忠表示，產業衰退是普遍現象，很期待政府推動安心旅遊後，可以出現報復性反彈旅遊潮，也許下半年就可以把上半年衰退的幅度補回來。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵全新7款便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵表示，國內疫情逐漸趨緩，民眾開始展開防疫新生活，品嚐台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，希望大家不管是環島遊或就近玩，都能品嘗台鐵各餐務室的元氣便當，讓便當裡的食材，帶領大家體驗台灣在地山海田野的生命軌跡，口口都是蘊藏幸福健康的味道。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲麻油松阪豬便當主菜為口感極佳的松阪豬肉，與麻油、薑片一起煸出香味交響曲。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵全新7款便當開賣地點、價格

台北餐務室：紹興雞腿排便當（100元）、香椿蔬食便當（100元）
開賣地點：台北站台鐵便當本舖1、2及4號店販售
*特餐食材有紹興酒，孕婦不宜食用

台中餐務室：麻油松阪豬便當（100元）
開賣地點：台中站及新烏日高鐵台鐵便當本舖
*特餐食材有麻油，孕婦不宜食用

高雄餐務室：芋見元氣便當（100元）
開賣地點：高雄東、西側及新左營、高鐵共4個台鐵便當本舖

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台東特產紅藜，搭配台鐵經典排骨，提高整體營養價值。（圖／記者賴文萱攝）

台東餐務室：紅藜平安便當（100元）
開賣地點：台東台鐵夢工場獨家販售

花蓮餐務室：梅雞田園南瓜飯便當、梅開眼笑QQ凍套餐（119元）
開賣地點：花蓮夢工場，午餐限定販售

七堵餐務室：養氣人蔘雞腿便當（100元）
開賣地點：台北、松山、南港夢工場及七堵台鐵便當本舖
*特餐食材有中藥，孕婦不宜食用

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