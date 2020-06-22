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天才富二代一見傾心清純女星！擲2億迎娶1年後離婚…「敗光500多億」淪笑柄

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▲▼女星車曉。（圖／翻攝自微博）

▲李兆會迎娶女星車曉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星車曉曾因清麗脫俗的氣質，被稱為「不食人間煙火的女神」，2010年突然決定與山西首富李兆會共同走進婚姻殿堂，也因為這場耗資5000萬人民幣（約新台幣2億元）的「世紀婚禮」被戲稱落入凡塵。不過，這場婚姻只僅僅維持了1年多，離婚後的她一直單身至今。

綜合陸媒報導，當年這個「不食人間煙火的女神」也難逃世俗的命運，因為擁有40億（人民幣，下同）身價的天才富二代李兆會的闖入，讓她發生巨大改變。

李兆會的父親李海倉，從一個榨油廠起家，成為資產百億的企業家，並歷任大陸全國工商聯副主席，不論是官場還是商場，都是叱咤風雲的人物。靠著當時的機遇和自身努力，他赤手空拳打下了年產值50億的海鑫鋼鐵集團，成為《富比士》排行榜第27位中國富豪。

本來是一場美麗的故事，但是一聲槍響卻將這場悲劇打響。他的父親李海倉因為經濟糾紛，在辦公室被人用槍打死，辛苦打下的基業，一瞬間分崩離析。

事發時，李兆會當時還在澳洲做著「富二代留學生」，這樣的變故，讓本來沒有絲毫接班準備的李兆會，21歲的他硬生生的被推到了舞臺中央。2年的時間裡，他把公司弄得風生水起，逆天改命的他將父親留下的40億資產的公司，變成了125億。

▲▼女星車曉。（圖／翻攝自微博）

▲女星車曉。（圖／翻攝自微博）

2008年，李兆會以125億身家，成為「山西首富」。那時候的他，可謂是風光無限，成為人人誇讚的「天才」，不過，李兆會隨後就開始肆意揮霍金錢，買了一輛價值2000萬的勞斯萊斯，之後又以公司發展為由購買了一架價值3億的私人飛機。

就在他的財富到達頂峰的時候，李兆會一見傾心車曉。與此同時，鋼鐵廠卻危機不斷，由於政策的調整和原材料的不斷上漲，海鑫資金鏈出現了危機。面對鋼鐵廠的困境，李兆會做起了甩手掌櫃，交給了妹妹李兆霞管理。

2010年，財產已經縮水40億的李兆會迎娶了女星車曉。兩人的婚禮轟動一時，婚宴大擺500桌，豪車200餘量，公司將近1萬名員工參加婚禮，不需要給禮金，每個人還發500塊紅包。耗資5000萬的世紀婚禮，一時間成為當地的新聞，全部人記住了李兆會這個名字。

為了維繫婚姻，李兆會無限制的滿足車曉的需求，給她辦了一張銀行卡，經常派飛機送她去買買買，年消費額在2000萬以上。婚後，婆婆希望車曉息影，回家開枝散葉，但是不滿足現狀的車曉不忍放棄事業。再加上兩人平時生活沒有交集，感情上各自疏遠。

不論當時婚禮多轟動，最終兩人還維持了1年的時間宣佈離婚而告終。至今網上都在流傳當年車曉，通過這場婚姻獲得了3億人民幣（約新台幣13億）的資產。

2012年，離婚後的李兆會就跟變了個人一樣，對工廠不聞不問，一個人跑到北京，開始癡迷於網路直播，豪擲千金為博女主播一笑。

此時，公司遭受了嚴重的惡化，利潤從10年前的8.39%跌倒了0.48%，讓這個企業滿目瘡痍，公司陷入一片混亂。由於資金鏈斷裂，海鑫集團一筆30億的貸款因為逾期被法院執行了強制措施，在他變賣了自己的私人飛機等財產，依然補不上窟窿。

▲▼女星車曉。（圖／翻攝自微博）

終於，在2014年6月份，李兆會申請了破產重組。2015年，海鑫鋼鐵被其他公司收購，他失去了全部權益，除此之外，他旗下的所有資產也被法院凍結。2018年，他被太原市法院列入失信者名單，背負著2億多的債務，一夜之間，他成為人人口中的最無用的「敗家子」。

也就是那一年，李兆會消失在大眾視野。最近，一條新聞又將他拉入人們的視野。曾屬於李兆會的海鑫集團，旗下的五家公司由於經營困難，於5月21日在網上進行拍賣，起拍價是1.4億。不過，這場聚集多人目光的拍賣從今年5月起，已經四度流拍，起拍價格也從最初的1.4億元縮水至最近一次的6000萬元，僅為帳面金額的2.7%。

6月20日上午10時，阿里司法拍賣平臺顯示，海鑫集團五家公司的843筆應收款項拍賣結束，有1351人圍觀，但無人拍下。

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關鍵字：

車曉李兆會

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