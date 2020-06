破紀錄！西伯利亞北極圈小鎮驚現「38度高溫」　小心在最寒冷地區中暑

▲維科楊斯克(Verkhoyansk)出現38度高溫,更北邊地區也出現多處突破30度高溫。(圖/翻攝自推特「@mikarantane」)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯西伯利亞一處位於北極圈內的小鎮,上周六(20日)竟測得攝氏38度的驚人高溫,比該區正常高溫還要超過32度。該小鎮名為維科楊斯克(Verkhoyansk),曾測得零下68度低溫的嚴寒居住區,而此次測量已成為北極圈內有紀錄以來的最高溫。

綜合外電報導,美國大西洋岸最北州緬因州的卡裡布(Caribou),19日曾測得該區史上最高溫的攝氏35.56度(華氏96度),20日也測出超過32度的高溫。而為了比對這件事情的嚴重性,報導指出美國大西洋岸最南端的佛羅里達州邁阿密,自1896年開始成為美國高溫紀錄保持者以來,120年間也不過只錄得一次近38度的高溫,而現在這件事發生在俄羅斯北極圈內的維科揚斯克。

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early. For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d

We are in a relentless Arctic #heatwave - Siberia is literally on fire right now and it's set to continue.



Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be...



[THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw