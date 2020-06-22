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破紀錄！西伯利亞北極圈小鎮驚現「38度高溫」　小心在最寒冷地區中暑

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▲▼維科楊斯克（Verkhoyansk）。（圖／翻攝自推特「@mikarantane」）

▲維科楊斯克（Verkhoyansk）出現38度高溫，更北邊地區也出現多處突破30度高溫。（圖／翻攝自推特「@mikarantane」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯西伯利亞一處位於北極圈內的小鎮，上周六（20日）竟測得攝氏38度的驚人高溫，比該區正常高溫還要超過32度。該小鎮名為維科楊斯克（Verkhoyansk），曾測得零下68度低溫的嚴寒居住區，而此次測量已成為北極圈內有紀錄以來的最高溫。

綜合外電報導，美國大西洋岸最北州緬因州的卡裡布（Caribou），19日曾測得該區史上最高溫的攝氏35.56度（華氏96度），20日也測出超過32度的高溫。而為了比對這件事情的嚴重性，報導指出美國大西洋岸最南端的佛羅里達州邁阿密，自1896年開始成為美國高溫紀錄保持者以來，120年間也不過只錄得一次近38度的高溫，而現在這件事發生在俄羅斯北極圈內的維科揚斯克。

維科楊斯克距離俄羅斯首都莫斯科，足足4828公里（3000英哩）遠，而且比美國阿拉斯加州第二大城費爾班克斯（Fairbanks），還要更接近北極點。維科揚斯克一直是地球上最寒冷的地區之一，去年11月還測得零下51度。

從零下51度到38度的高溫，溫差高達89度，而夏天超過38度炎熱高溫在北極圈內是幾乎前所未聞的。寒冷地帶出現令人難以置信的高溫並非首次，儘管紀錄的可信度存疑，1915年阿拉斯加的展望溪（Prospect Creek），地理位置雖然較維科揚斯克低，但當時也已記錄到近38度的高溫；2010年俄羅斯境內距離北極圈僅數公里以南的小鎮，也出現了同樣高溫。

維科揚斯克鎮目前有1300位居民，此前鎮上最低溫錄得零下68度，最高溫維37.2度，得到金氏世界紀錄認證。西伯利亞今年大部分地區皆出現異常高溫，乾燥、炎熱的空氣使得境內森林燃起大規模野火，除了對當地伐木產業造成影響，也嚴重危及野生動物的生存。

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