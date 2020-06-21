開南大學校友會理事長張世威榮任　桃園「開南幫」地方影響力大

▲張世威榮任開南大學校友會第4屆理事長。（圖／翻攝自張世威臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園的開南大學日前舉行校友會理事長改選，由市府民政局副局長張世威榮任第4屆理事長。據了解，創校20年的開南大學校友會人數眾多，不乏政商名流，長年對學校辦學出錢出力，尤其是該校碩士在職專班提供桃園市政府、市議會很多人才，而有「開南幫」之稱，開南幫向心力強，對地方影響不容小覷。

▲張世威、楊勝評(右一、二)都是開南人。（圖／翻攝自張世威臉書）

據了解，包括市府副市長高安邦，之前擔任開南大學校長；觀光旅遊局長楊勝評，曾是開南大學觀光與餐飲旅館系系主任，也曾經擔任開南大學的主任秘書；開南傑出校友除了民政局副局長張世威，還有：現任立委萬美玲、副議長李曉鐘、市議員彭俊豪、桃捷公司副總經理許清順 桃園果菜公司董事長邱素芬、桃園市台南同鄉會理事長黃輝福、華碩物流董事長周國福、合順醫藥集團董事長張凱翔等等地方人士。

張世威說，他於2010年到開南大學就讀企業經營管理研究所，從此和桃園密切結緣，時任桃園區長時，也為開南大學爭取3條免費公車，讓學子及通勤師長們深受其惠；對於接任校友會理事長，感謝理監事們和校友的支持和協助，將秉持歡喜付出，全力協助校務推動蒸蒸日上。

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