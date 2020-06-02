　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老婦餵夫吞安眠藥…提菜刀「剁右手+生殖器」　7旬翁接回命根昏迷中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吃藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 老婦餵丈夫吞下安眠藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾日前發生一起驚悚案件，一名高齡69歲的老婦涉嫌讓70歲的丈夫吃下安眠藥，在丈夫睡著後肢解他的身體，切下他的生殖器和右手，在家中被緊急逮捕。丈夫則馬上送醫接受接合手術，所幸生命沒有大礙。

根據首爾道峰警察局說法，該名老婦1日餵丈夫吞下安眠藥，待他睡著後到廚房取菜刀，將丈夫右手及生殖器切下，接著報警自首，現場被警方逮捕。

《國民日報》報導，她的丈夫馬上被移送附近醫院，雖失血嚴重，所幸並無生命危險，接受接合手術後，目前在加護病房觀察，尚未恢復意識。

警方說明，嫌犯1日晚間9時10分左右犯案後自首，警方馬上出動到現場，約9時25分以現行犯將他逮捕，目前以特殊傷害罪嫌調查，待受害者恢復意識後便會向他詢問案情，預計了解嫌犯確切犯案動機後決定是否聲請羈押。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報
史上首次！網紅直播主發票中200萬元大獎
不等三倍券！　愛買搶先推限時7天「買1送1」
驚險影片！現役少校開啟輔助駕駛　國道放雙手「一路睡」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

老婦餵夫吞安眠藥…提菜刀「剁右手+生殖器」　7旬翁接回命根昏迷中

美聯社：中國延遲公布病毒資訊　錄音檔證實世衛也備感挫折

巴西肉品包裝廠成病毒溫床　2400員工染疫！

警連射2顆「催淚瓦斯罐」打瞎男大生　 辯稱：想撿起來回丟才爆炸

19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

疫情還在燒「美版陳時中」被川普冷落　佛奇自爆：2周沒和他說話

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

老婦餵夫吞安眠藥…提菜刀「剁右手+生殖器」　7旬翁接回命根昏迷中

美聯社：中國延遲公布病毒資訊　錄音檔證實世衛也備感挫折

巴西肉品包裝廠成病毒溫床　2400員工染疫！

警連射2顆「催淚瓦斯罐」打瞎男大生　 辯稱：想撿起來回丟才爆炸

19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

疫情還在燒「美版陳時中」被川普冷落　佛奇自爆：2周沒和他說話

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

SBL／菜鳥國手保障年薪120萬　短期恐無人能達標

陳佩琪暴走狂嗆議員！　網紅戳破關鍵…開酸「周美青根本模範」

CBA／林書豪談復賽「要有正式消息才信」　能開打沒球迷是小事

愛貓回家越來越晚還變胖！　飼主收到紙條才知牠有2個家

張立昂擔心女友「身體健康」化身叨念大叔　自曝浪漫面：是為她好！

李亮瑾練柔道遭學長狠摔　「喀喳」一聲...雙手脫臼了

升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

只有走道窗！吸血鬼妹「終年不開窗」覺得沒差　網曝經驗：每天昏昏沉沉

新加坡代表葉偉傑拜會黃偉哲　雙「偉」深談展望未來合作

國際熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

家屬二次驗屍：佛洛伊德死於窒息

川普就「佛洛伊德之死」發表重大聲明

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

白人警黑歷史曝！曾舉槍瞄準17歲男

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

紐約市長千金上街被捕！警公布隱私個資

愛荷華州暴動　警遇埋伏中彈

男釣到10cm活魚用嘴叼　魚鰭深刺喉嚨

誓言派兵！川普到教堂前舉聖經拍照

星國漫畫家作畫　影射川普雙重標準

更多熱門

相關新聞

殺人鋸屍肢解任狗啃　家屬怒：我來槍斃他

殺人鋸屍肢解任狗啃　家屬怒：我來槍斃他

台南東區2019年1月發生一起震驚社會的「殺人鋸屍肢解棄屍」案，凶嫌吳茂騰一審遭判無期徒刑，案經上訴二審，台南高分院25日開審理庭，除死者家屬當庭怒斥凶嫌沒有悔意要求判死外，檢察官更指吳嫌殘忍行為禽獸不如，毫無教化可能，請求法官改判他死刑！

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

食人男灌醉3友殺害　剩骨頭裝袋棄河

食人男灌醉3友殺害　剩骨頭裝袋棄河

妒女酒瓶砸死同事　分屍後腦袋埋花圃

妒女酒瓶砸死同事　分屍後腦袋埋花圃

為錢將好友肢解3段棄屍！哭求：讓我看孩子

為錢將好友肢解3段棄屍！哭求：讓我看孩子

關鍵字：

肢解南韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面