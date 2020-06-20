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帥尪狂嫌長得醜！寡婦守喪3天秒交「招魂師公」報復　她傻眼：死人還在家

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女子的新對象竟是幫忙招魂，打理法事的師公。示意圖與本案無關。（圖／報系資料照）

▲女子的新對象竟是幫忙招魂，打理法事的師公。示意圖與本案無關。（圖／資料照）

圖文／CTWANT 

都說婚姻是愛情的墳墓，能讓人看盡人生百態，而近期隨著《夫妻的世界》熱播與羅志祥多人運動醜聞，討論渣男的話題不間斷。知名兩性作家廖輝英就分享，聽過身邊案例是，老婆用極端方式報復老公，在老公肝癌過世3天後，就跟別人在一起，且對象令人吃驚。

廖輝英在節目《命運好好玩》表示，這個案例的男子求學過程坎坷，母親過世後，父親另結新歡，因此不供給學費、生活費，逼得他只能休學，幸好靠著帥氣外表、清晰口條成為一名優秀的藥廠業務員；後來他娶了一名櫃姐，認識半年就結婚，並生下兒子。

請繼續往下閱讀...

婚後男子出現酗酒行為，導致隔天上班經常遲到，結果被公司調整職務；他鬱悶的心情往妻子身上發洩，不僅嫌棄太太煮飯難吃，還常大罵「娶你這麼醜的女人」，婚姻開始出現裂痕。廖輝英補充，「（老婆）長得醜到爆，連女生也覺得醜。」

長期酗酒下，男生罹患肝癌，在孩子3歲就病逝。廖輝英透露，男子死才3天，還在鈴鈴鈴、立牌位的時候，老婆就另結新歡了，而且對象竟是來幫忙的師公，「死人還在家裡。」一席話讓全部來賓倒抽一口氣。廖輝英說，這個女子很快就懷上師公的小孩，但孩子生下後，對方就跑了，總共被騙了100多萬，最後自己獨自照顧2個孩子。

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