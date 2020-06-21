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騎車一半…纏到樹上風箏線　桃園騎士慘遭割喉摔車

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騎士今下午騎車行經龍岡路，卻被樹上的風箏線纏住脖子，留下怵目驚心的血痕。（圖／翻攝我是中壢人臉書）

▲騎士20日下午騎車行經龍岡路，卻被樹上的風箏線纏住脖子，留下怵目驚心的血痕。（圖／翻攝我是中壢人臉書）

圖文／CTWANT

桃園市中壢區龍岡大操場20日下午發生割喉意外，一名男騎士騎車行經時，被樹上的風箏線纏到脖子因而摔車，脖子被風箏線割出血痕，所幸並無大礙，騎士家屬憤而報警，想調閱監視器找出丟棄風箏者，將此事放上網路，提醒所有用路人注意。

據了解，龍岡大操場緊鄰眷村，還擁有廣大草原，是當地居民的重要休閒場所，許多民眾帶著孩童在此嬉戲，天氣好時更有許多人會放風箏玩耍，風箏線卻差點成為凶器。

有民眾在網路上表示，父親騎機車行經龍岡路，卻被丟棄的風箏線纏住，父親慘摔倒地，脖子上更留下怵目驚心的血痕，所幸後方無車輛追撞，沒有造成生命危險，並呼籲所有民眾別隨意丟棄風箏造成意外。

此貼文也在網路上引發熱烈討論，不少民眾紛紛表示自己也有相同經歷，所幸當時車速不快，否則可能送命，希望大家發揮公德心，別因一時疏忽造成無法挽回的悲劇。

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