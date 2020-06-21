有錢超大聲！囂張屁孩「賣笑氣發財」爽玩搶小姐　比幫派大哥還跩

圖文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，以桃園市為例，竹聯幫信堂原本以南桃園作為根據地，但近年來因掌握笑氣市場，也跨足北桃園，一開始與地方角頭相安無事，但隨著錢越賺越多，氣焰也越來越囂張，最近這一年來，信堂跟許多在地勢力發生多起流血衝突事件，讓桃園警方相當頭痛。

知情人士說：「就我所知，會用笑氣賺錢的都是信堂外圍的小屁孩，他們因為生意好、口袋飽飽，到處飲酒作樂，常常因為爭搶傳播小姐、看人不順眼，與其他幫派分子發生糾紛，動不動就到處嗆聲，甚至還開槍洩憤，就連大哥出面調停，他們也不給面子。」

本刊調查，去年中，信堂分子就因爭風吃醋與地方幫派人士起衝突，該幫派人士便假借要買笑氣，將信堂分子引到摩鐵修理；而為了報仇，信堂分子竟在半夜號召近50輛車、逾百名同夥，宛如封街一般，將該幫派人士經常出入的地點全砸了。

附近民眾一早起來，只見滿地玻璃碎片，連停在路邊的車輛都跟著遭殃，甚至有人在現場撿到遺留的彈殼。事後，該幫派人士跑到信堂位於南桃園的據點開槍還擊，雙方最後各自調動上百人準備談判，所幸警方及時介入壓制，才避免一場街頭火併。

即便如此，信堂分子憑藉販賣笑氣賺來的龐大利益，依舊繼續在桃園各地興風作浪，今年起陸續傳出包圍KTV叫囂、開槍警告敵對當鋪等治安事件，其他大大小小的談判、鬥毆事件更是屢見不鮮，讓桃園警方疲於奔命。

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