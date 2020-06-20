「中一期」徐衍璞主持中正預校畢典　勉小學弟充實自我多閱讀

軍聞社／記者吳柏融高雄20日電

「中正一期大學長徐衍璞，學號680006，向在座的391位中正42期學弟們，表達誠摯祝賀。」國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將今日主持中正預校109年班學生畢業典禮，期許畢業生懷抱熱情、樹立理念，面對官校生活更多的挑戰與淬鍊。

徐執行官上午由相關聯參陪同，前往中正預校主持典禮，首先頒發畢業生代表畢業證書及績優學生獎狀，對於他們通過高中階段的學習與考驗，表達肯定及恭賀之意。

「成功是屬於堅持到最後一分鐘的人，惟有永不放棄的人，才能成為贏家。」各位同學即將進入官校就讀，而官校是更高一層的學術殿堂，必須持續精進專業，期勉能持續秉持「三軍一家、如兄如弟；三軍一體、如手如足」的精神，相互扶持砥礪，持續奮進，克服工作上的考驗。

徐執行官表示，軍事教育首重培養團隊精神以及紀律的要求，未來，在軍校同甘共苦的生活中，將會結交許多情誼，大家要彼此信任、相互支援，由外而內涵養軍人武德，並凡事多替別人著想，抱持願意為彼此犧牲奉獻的精神，在未來的軍旅生涯齊心努力。

徐執行官也提出「莫忘初衷」、「砥礪品得」、「鍛鍊身體」、「充實自我」等四點勉勵畢業生，軍人就是要頂天立地，勇敢保衛國家，不能有所動搖，未來，大家也都會成為中堅幹部，要贏得部屬的尊敬與服從，首重就是砥礪品得，勿以善小而不為，勿以惡小而為之，講起來容易，做起來不簡單，同學將來要細心體會，實踐力行；強健體魄是軍人必備條件，到部隊服務後，良好的體能有助於帶兵、練兵，並以身作則，帶頭示範，建立領導自信心；而知識的追求是一條漫長的路，鼓勵大家養成閱讀習慣，不斷充實自我、進修，利用時間吸收新知，對將來的工作及任務推動，將會產生極大的助益。

值得一提的是，徐執行官今日以「大學長」身分回到母校主持小學弟的畢業典禮，他說，回顧41年前，從這裡畢業，是第一期的學生（中一期），當時創校艱辛，校部還是木頭魚鱗板的平房，那落後的場景實在很難想像，但在首任校長孟將軍精心規劃下，學校軟硬體設備，在短時間內迅速籌建，奠定現今基礎；預校畢業是學習階段的結束，也是另一個學習的開始，期勉同學把握青春時光，好好的充實自己，無論身處何種逆境，都要勇於面對與調適，迎接未來的挑戰。