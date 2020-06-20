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內政部長徐國勇下鄉台東視察　肯定防救災及人員訓練

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▲▼ 內政部長徐國勇下鄉台東視察，肯定防救災及人員訓練。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 內政部長徐國勇下鄉台東視察，肯定防救災及人員訓練。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

內政部長徐國勇關心台東易成孤島地區的防災整備情形，今20日特下鄉訪視台東，並在消防局長管建興陪同下，視導嘉蘭社區防災整備工作及視察消防局豐田分隊及備援災害應變中心暨多功能搜救犬訓練場。徐國勇對於台東縣積極推動防救災訓練及人員擴充，以及特搜救援建置工作，給予高度肯定及讚賞。

徐國勇表示，之所以特別選擇嘉蘭，是因為嘉蘭村經歷「海棠颱風」與「莫拉克颱風」，均釀成社區民房遭洪水沖垮，中央因此開始積極推動「內政部防災社區推動計畫」，希望社區工作團隊以專業方法，整合社區內外資源，建立社區防救災網絡。並指出，由於台東地處偏遠，醫療、資源及人員相對較外縣市缺乏，因此，中央特別重視台東執行的計畫除了花東基金外，尚有前瞻基礎建設計畫，投注地方總經費累計超過3億元。

▲▼ 內政部長徐國勇下鄉台東視察，肯定防救災及人員訓練。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

管建興表示，921地震後，台東縣正式成立了特種搜救隊及東部唯一的搜救犬隊，更在豐田分隊後方基地建置「特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地」，預計在111年可正式完工使用。自100年起陸續成立7支高級救護隊，8輛救護車，26名高級救護技術員執行高級救護勤務，並將救護車打造成行動急診室，搭配高級救護技術員，提供縣民超高品質的到院前緊急救

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