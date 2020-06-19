大甲媽祖提早3小時離開彰化　來回都破紀錄！信眾狂刷「明年見」

▲沿途仍有不少信眾前來祈福。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖19日凌晨0時自彰化市永樂街的天后宮起駕，在500名警力協助管制下，於凌晨2時35分通過大肚溪橋，離開彰化的時間比先前紀錄提早大約3小時，行進速度飛快，再次刷新歷年紀錄。

彰化縣長王惠美19日凌晨0時許在臉書PO文向民眾分享大甲媽祖回鑾的進度，內容提到，大甲媽祖為期9天8夜的遶境活動，19日0時由彰化巿天后宮起駕，返回台中鎮瀾宮安座，非常感謝所有工作人員的通力合作，「我們明年見。」

根據《聯合新聞網》報導，大甲媽祖是在18日傍晚6時許進入彰化市，晚間8時駐駕永樂街天后宮，休息至19日凌晨0時才起駕，由於正值深夜，嚴禁放鞭炮或煙火，加上500名警力協助管制，行進速度比起往常更快也更平靜，並在凌晨2時35分通過大肚溪橋，正式離開彰化，進入台中市，比起往年提早大約3小時，這也是大甲媽祖回鑾「最早」離開彰化的一次，創下新紀錄。

▲大甲媽祖回鑾進入彰化，過程十分平順。

據了解，這次大甲媽祖遶境受到疫情影響，加上不能鑽轎腳，來回速度都很快，就連被列為一級戰區的彰化民生地下道，也順利通過，當時媽祖鑾轎的行程幾乎與時程表一模一樣，讓信眾忍不住驚呼，「超乎想像的準時」。

不過，以往大甲馬祖行經彰化都會發生搶轎等衝突，這次警方提前部署，讓過往去程都在晚間23時30分左右進入彰化的大甲媽祖，整整提早3個小時抵達。沒想到回程也剛好提早3小時，部分無法到場的信眾紛紛在鎮瀾宮的臉書PO文底下留言，「往年彰化都是重點區域，容易混亂，今年警察們也辛苦了」、「明年彰化再見，祝一切平安順利」。