符合「2條件」可來台轉機！僅能停留8小時　用餐消費都有限制

▲桃園機場開放部分旅客轉機。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

因應未來邊境管制逐步鬆綁，桃園機場公司表示，初步規劃轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國的旅客。轉機旅客下機後除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候，於候機室利用平板提供其消費選擇，一切方案將待指揮中心指示推動。

桃機公司表示，19日召集各單位，針對過境轉機旅客進行實地演練。依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國之旅客，方案將由指揮中心評估上路時間。

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▲轉機旅客將有專人陪同。（資料照／記者沈繼昌攝）

根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。

因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。