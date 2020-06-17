國門堅強後盾！機場防疫英雄嚴守邊境　國際媒體爭相報導成功經驗

▲臺灣防疫有成，世界有目共睹，其中在機場全力嚴守邊境的防疫英雄們，默默地為大家守護國門、守護家園。（圖／翻攝自桃園機場防疫影片，以下同）



生活中心／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內持續維持本土零確診，近期全臺大解封後，許多人鬆了一口氣，在做好自主防疫措施下，總算可以放心從事各項活動。過去幾個月以來，疫情肆虐讓全球陷入恐慌，影響多達187個國家地區，而從累積病例數與每百萬人確診病例來看，臺灣累積確診443例，排名全球第167名，顯示防疫有成，超前部署、資訊透明化及國民高素質配合，疫情不僅沒有大規模擴散，甚至還能伸援其他國家，向世界證明Taiwan can help。

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在這一場人類與病毒的戰爭中，最辛苦的莫過於站在前線的防疫英雄們，除了醫護人員，還有一群在機場默默付出的工作人員，當他們面對國際疫情延燒，大批旅外臺人及留學生爭相返國之際，桃園機場作為第一道防線，包括疾管署入境檢疫人員、防疫車隊、清潔同仁、保全人員、服務台、醫療中心等各單位全員動起來，用最嚴格標準執行防疫工作，不容一絲鬆懈的守護國門、守護家園，全力將病毒防堵於境外，也協助民眾返家落實居家檢疫。

▲航廈提升清消作業規格，避免機場成為病毒傳播的場所。

儘管旅客在桃園機場內只是短暫停留來去匆匆，為了維護在機場航廈內3萬多名工作同仁及進出旅客民眾健康，避免產生防疫破口，進而造成境內感染，機場完全不敢大意，航廈清潔消毒作業規格再拉高，600多位清潔人員24小時早中晚輪班待命，針對頻繁接觸的設施設備、地面、檯面、垃圾桶及廁所做例行性消毒，對於入境動線地面，旅客下機通過後，也立即擦拭消毒，公共設施每日至少7次清消，降低感染風險。尤其特別組織應變小組，隨時執行突發性清消任務，他們戴上護目鏡、口罩、手套等全副武裝，沿著疑似個案的行經路線進行消毒，在1至4月期間已執了上百次這類任務，雖然沒有鎂光燈聚焦，清潔同仁卻是不可或缺的防疫成員。

▲清潔人員仔細沿著疑似個案的行經路線進行消毒。

▲「桃園機場防疫車隊」提供居家檢疫者點對點的交通服務。

旅客返國後，從國門到家門這一段路因為不能搭乘大眾運輸工具，防止疫情在境內傳播的另一關鍵，就是第一線投入疏運工作的「防疫車隊」。桃園機場公司整合排班計程車、租賃車與巴士組成「防疫車隊」，24小時無需預約，透過點對點交通服務把乘客安心送回家，假使一但發現確診案例，也能立即追蹤。車隊自3月4日成軍上路後，統計單日最高派車超過2千趟次，至6月份已累積載客超過5萬人，從上車、乘車到下車後，每一個環節都有防疫標準流程可遵循，防疫車隊司機大哥們也順利完成每一趟旅客疏運任務，作為堅強後盾落實國門防疫。

▲乘客上車前，從全身到隨身行李都要經過消毒，每一個防疫環節都不能漏掉。





▲疫情爆發後，出境服務台人員接電話的手沒停過，即時解決旅客的疑難雜症。

自疫情爆發後，關於入出國、轉機以及入境後該怎麼搭車與各項防疫措施等，都是旅客最急迫想知道的問題，桃園機場出境服務台人員也因此忙碌到一天平均接聽上千通詢問電話，每當有重大政策宣布時，進線量更是增加2～3成。對此，機場第一、二航廈出境服務台在防疫期間總共配置34位同仁，分成3班，每班3～5人，提供國、台、英、日等電話及現場諮詢服務，24小時提供最新且正確的資訊，即時為旅客解答及減少焦慮，用正向的態度與聲音帶來最溫暖的協助。

▲保全人員配合機動調度，執行各種突發任務。

同樣在國門全天待命的400多名保全人員，平日24小時進行航廈安全維護，除了負責日常一般勤務，疫情期間工作量大增，須協助旅客導引與諮詢、與服務台一同在出入口管制與體溫量測、加強宣導入境險疫電子系統、防疫車隊等措施，此外，每當有滯留疫區國人包機或指定航班（類包機）返臺時，保全同仁也必須配合調度執行各種突發任務，機動進行人流管制並執行包機乘客入境動線引導，為防疫盡一份心力，是確保機場運作順暢的重要角色。

▲站在國門防疫第一線，桃園醫療人員升級防疫裝備出勤照護病患。

長年在國門第一線值勤的醫療人員，目前共有34名、24小時輪流值班，提供門診、緊急醫療與轉送、國際疫苗接種與旅遊醫療諮詢等服務，他們的專業及敏感度，在這波疫情爆發初即提高警戒，配合疫情指揮中心、機場及衛服部疾病管制署規畫，迅速啟動醫療中心各項防疫措施，由副院長級醫師親自坐鎮指揮，全面提升防護因應作業，面對具有高傳染性的病毒，醫護同仁現在出勤必須穿上俗稱「兔寶寶裝」的C級防護衣，從頭到腳一共9項裝備，穿起來密不透風，且不能喝水、不能上廁所，光用想像就能感受到執行勤務的辛苦，但他們堅守崗位嚴陣以待，全心為國人健康把關。

▲臺灣嚴守邊境防堵疫情擴散，成功經驗吸引各國媒體專程來臺報導。

防疫視同作戰，桃園機場採取積極作為，嚴守邊境防堵疫情擴散的成功經驗，成為各國借鏡取經的對象，包含美國、德國與法國等多家國際媒體專程來到機場報導。而受到全球疫情影響，近期出入境旅客運量較2019年同期大幅減少，卻讓機場推動軟硬體設施更新進度大提前，像是第二航廈一樓入境大廳的地坪及服務櫃檯優化，目前南北兩側均已完工，中間區域6月底可完成；第二航廈三樓出境大廳報到櫃檯，將陸續於年底前完工；另外，第二航廈南北擴建區觀景臺、新增戶外公共藝術作品，兩座航廈多處空調設備也提早進行汰換更新作業，原規劃於明年春節後再重新刨鋪的北跑道，利用疫情期間航班減少時機，在不影響空側營運下超前作業，預計8月底完成全長3,660公尺的跑道刨鋪及燈光裝設工程。



桃園機場設施全力拼升級，把握旅客稀少時機，一邊修繕、一邊防疫，多項建設工程加速推動並逐步完成，將帶來航機更好、更安全的起降服務，並提供不一樣的航廈體驗，未來以更高規格與新風貌迎接來自世界各地的旅客。