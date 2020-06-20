火鍋打卡送肉！貴婦「翻過來嗆寒酸」　人妻氣炸：還翻白眼

▲人妻參加店家打卡送肉片，竟被陌生人嗆寒酸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次爆怨就送給妳這位貴婦了！」一名媽媽怒氣沖天表示，最近帶兒子去嗑鍋，順便打卡有送牛肉片，然而等待結帳過程中，前方的女客人卻突轉過身直呼「寒酸！」氣的原PO想飆罵回去，「要不是兒子勸著我，我一定對妳X到天涯海角 ！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，日前與兒子去吃火鍋，不過要先結帳才上餐，母子倆填完菜單後，便走到櫃檯後，結果驚奇看到「打卡送牛五花」活動。

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原PO當下向兒子甜喊，可以打卡加菜。豈料，前方正在結帳的女客人竟轉身嗆聲「寒酸」，還配著翻白眼的表情，原PO見狀怒了，內心咒罵「請問是干妳這位貴婦啥事啊？」

原本想飆罵反擊的原PO被兒子攔阻，因此雙方沒有釀成口角衝突，「請妳再次當我面再說一次，為何跑了呢？要不是兒子勸著我，我一定對妳X到天涯海角！」

▲網友教一句反擊！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文貼出後，底下網友拳頭也硬了，「嫌人家寒酸，那妳幹嘛也來吃」、「剛剛那位『跪婦』說不定在妳還沒進來之前，跪著求老闆給他打卡五次」、「叫她別裝了，貴婦怎麼會跑去吃一般火鍋，應該不合她高貴的味覺啊」、「叫她請客啊，她不請客就跟她說小氣」、「通常會這樣回的人都不是有錢人」、「如果是我會聞一下，說她『臭酸』」、「嗆她，再怎樣也比嘴臭好多了」。