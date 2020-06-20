人夫偷藏私房錢！3年後挖出…秘密基地「成寶藏」他爽到尖叫　網邪笑點破關鍵

▲人夫藏小金庫，3年後有意外驚喜。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

如何給生活制造一點「意外之喜」？湖南益陽市一位人夫近日可是淋漓盡致的做到了，他平時有個小習慣，就是常常會把用不到的錢，秘密藏在一個只有自己知道的地方。3年過去，他日前去取出來，竟發現了天大的驚喜，秘密位置竟成寶藏。

據《新京報我們》報導，唐姓人夫今年47歲，3年前開始會把錢秘密藏在家中樓梯的不鏽鋼扶手裡，想說等家庭需要用時集中取出。

18日，他準備取出這些錢，竟驚喜地發現裡面已經塞滿了錢。最後，4個人一起花費近1小時才整理完，最後數了下竟有10餘萬元人民幣，簡直高興壞了。唐男開心表示，這次是取出錢給女兒買房子，本來還要存2年，現在提前了。

▲網友笑翻。（圖／翻攝自新京報我們）

網友紛紛評論表示羡慕，「我老公要這麼藏錢該多好」、「我全部家當加起來都沒這麼多」、「像極了我在衣櫃裡好久沒穿的衣服口袋裡摸出錢」、「屬松鼠的吧」、「開玩笑，我怎麼會有多餘的錢」。

也有網友笑翻，「這小金庫藏的厲害了」、「是不是被老婆發現了索性拿出來做個好人」、「看樣子這些年老婆管的還是不夠嚴」、「藏錢是個高手，被發現找藉口也是高手」。

►戴口罩也要記得保養