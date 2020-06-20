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下任美國總統「對台政策」曝！　華府智庫：川普本人就是變數

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▲▼川普搭上飛機，準備從紐澤西飛回華府。（圖／路透）

▲川普本人就是對台政策的變數。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「美中台」三方角力在疫情期間持續動盪，華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）19日表示，若川普繼續連任美國總統，則可能維持目前對台政策，但川普本人就是對台政策的變數。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）19日舉行座談會，邀請陸委會副主委邱垂正、遠景基金會執行長賴怡忠以及華府的亞洲政策學者共同討論兩岸關係的走向。

何瑞恩（Ryan Hass）指出，雖然川普在過去這段時間，在台灣的國際空間予以支持，但在經濟領域卻沒進展，自由貿易協定或投資框架的談判均停滯，因此若川普連任，則可能維持過去幾年的對台政策，在安全和外交領域強力支持台灣，而在經濟上支持較弱，「川普本人是變數，將影響對台政策。」

他接著指出，若是由前副總統拜登（Joe Biden）贏得選舉，美國對台政策原則也不會改變，民主黨政府可能恢復與北京直接溝通，這可望縮小兩岸問題上誤判和誤解的空間，「美台在未來4年將保持穩定，具體行動將視11月的美國大選而定。」

▲▼殲-10。（圖／翻攝微博）

▲殲-10。（圖／翻攝微博）

自蔡英文1月連任台灣總統以來，大陸明顯增加對台的軍事行動，光是6月9日以來，解放軍戰機11天內6次闖西南空域，「武統」的聲音也甚囂塵上。對此賴怡忠表示，中共對台的軍事騷擾如同大象走路，步伐緩慢，但一步一步都是經過計算評估，且逐步升級，這樣的情勢不可避免，「明年是非常關鍵的一年，觀察中國大陸要採取什麼措施實施統一。」

何瑞恩則認為，當大陸受新冠肺炎影響，經濟成長減速，北京會透過各種努力，強化國家的正當性，且台灣是習近平執政成績單上不完整的一部分，當兩岸越走越遠，中共可能會有動作。

邱垂正在會上指出，中共反民主、非和平的威權體制將為台灣帶來巨大挑戰與威脅，他期望美國與國際社會共同持續支持台灣自由民主，因為堅定支持民主台灣與台灣維護區域和平政策，是對抗中共專制政體與其侵略擴張主義的最佳作法。

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