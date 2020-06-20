　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼童貝里(Greta Thunberg)（圖／路透）

▲瑞典前市長呼籲，用環保少女童貝里(Greta Thunberg)的雕像，取代卡爾十二世（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死，不僅在全美引發示威暴動潮，在歐洲各國也引發相關的聲援示威活動，甚至還有示威群眾以「種族主義者」、「奴隸販子」等理由，推翻過去的偉人雕像或紀念碑。在瑞典則有一位前市長呼籲，用環保少女童貝里（Greta Thunberg）的雕像取代瑞典17~18世紀的英雄「卡爾十二世」（Karl XII）。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，瑞典一位前任市長比約格林（Jan Björinge）呼籲，應該響應美國與部分歐洲國家的「推翻種族主義者雕像運動」，可以讓「氣候變遷活動家」童貝里的雕像取代卡爾十二世，「這有助於建立一個更人道、更永續的世界」。

比約格林強調，列寧與伊拉克總統海珊的雕像都被拆掉了，這些雕像多年來陸續在各地推翻，因為這反映了「壓迫者的價值觀」。

▲▼卡爾十二世是瑞典的英雄，但是有人提議應用環保少女的雕像取代。（圖／翻攝自Google）

▲卡爾十二世是瑞典的英雄，但是有人提議應用環保少女的雕像取代。（圖／翻攝自Google map）

比約格林更點名瑞典國家遺產委員會，應該採取更順應合理的態度，使公共場所擺脫邪惡行為和過時價值的象徵，取而代之的是在公園和廣場上堆滿促進凝聚力和仁慈社會的精神象徵。

卡爾十二世在歷史上是一個非常兩極化的人物，15歲就即位國王，10年內領軍戰勝丹麥、波蘭、俄羅斯，也因此被大文豪伏爾泰稱讚是戰爭天才與偉大英雄，但是也因為他的好戰，接連敗給俄羅斯，使瑞典的國力迅速衰退，因此也有人認為卡爾十二世是個嗜血的好戰分子，不過卡爾十二世在瑞典的愛國圈，一直是個重要的象徵。

►最強「韓系素顏霜」超特價850元快搶！買就送嘟唇修修唇筆～

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
《魔戒》男星患帕金森氏症　驚傳病逝！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

傑佛遜倒台後　「美國國父」華盛頓雕像也被拉倒了！

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

北韓秘密「地下海軍基地」曝光！對南韓威脅最大　專家揭致命弱點

最盼台灣觀光客回流！　日本最新民調曝光：大勝香港越泰中澳

【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

抗疫隊長佛奇：新冠疫苗將問世 美國不必再進一步封鎖

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

債務糾紛丟鞭炮燒油漆行釀3傷　議員服務處遭殃警急帶回涉案人

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

傑佛遜倒台後　「美國國父」華盛頓雕像也被拉倒了！

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

北韓秘密「地下海軍基地」曝光！對南韓威脅最大　專家揭致命弱點

最盼台灣觀光客回流！　日本最新民調曝光：大勝香港越泰中澳

【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

抗疫隊長佛奇：新冠疫苗將問世 美國不必再進一步封鎖

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

猛撞路邊3輛轎車！車尾、車頭全凹　高雄闖禍男一看竟秒逃了

昔日軍火大王持槍自戕　暗巷朝右腦自扣板機爆頭亡

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

川普簽署涉疆法案！中國政府、官媒連環轟「廢紙一張」

國道遭後車猛撞！失控「旋轉360度」車殼全爛　 一家五口尖叫嚇壞

中職／求打線支援！米蘭達盼止4連敗　威拉諾拚首勝

中職／桃猿出棒關鍵判決失利　兄弟去年也吃過2次虧

「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO開賣文：一片只要2.5元

孫安佐開手搖不靠爸　孫鵬聚會老友欣慰：成熟長大了

「玫瑰少年」倒下20年仍在！高中生最大煩惱都跟性別有關　老師也成共犯

金秀賢《精神病》冷到語無倫次XD　太久沒拍戲了..緊張到發抖

國際熱門新聞

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

金與正權力逐步養胖　30個月急劇成黑臉

17歲少女揭「40人亂倫交配家庭」超噁內幕

衣著太暴露 火辣母女被轟出超市

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

夫妻連買樂透38年　中121億頭獎

羊腿上切一刀　下秒洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

5子女相繼過世！96歲老阿嬤：還有2隻貓陪伴

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

中國一帶一路理念　譚德塞：與世衛相符

金與正命令讓北韓軍方怕了　炸彈用太多

金與正放狠話修理南韓　金剛山恐淪為下一目標

中印衝突只能丟石頭　因兩國有協議

更多熱門

相關新聞

斥資2.5億元跨國研究！台灣與瑞典37位科學家合作計畫

斥資2.5億元跨國研究！台灣與瑞典37位科學家合作計畫

科技部宣布，我國已與瑞典策略科研基金會（Swedish Foundation for Strategic Research, SSF）簽署科學及技術合作備忘錄，雙方斥資2.5億元跨國研究，研究領域以資通訊、生物工程及材料研究為主，同時也是台灣、瑞典首例大型跨國科研合作，推動如固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術等研究。

黑人牙膏涉種族歧視？　高露潔：重新評估品牌名稱

黑人牙膏涉種族歧視？　高露潔：重新評估品牌名稱

庫班認同球員跪地表達抗議

庫班認同球員跪地表達抗議

美「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟遭警射殺

美「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟遭警射殺

NFL紅皮改名聲浪再起

NFL紅皮改名聲浪再起

關鍵字：

瑞典環保少女童貝里卡爾十二世黑人佛洛伊德

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

台灣鬼屋翻拍！《杏林醫院》嚇壞

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

小A辣「兩邊都有錯」揭斯亞2大缺失！

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面