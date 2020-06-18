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「錢是我主動給的！」搶運將逼錄這段話逃罪　他再試一次卻踢鐵板

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓男子日前搭乘小黃，藉口對方繞路要運將賠償，竟勒頸痛毆運將後洗劫財物逃逸，還逼司機說出「錢是我主動給的，不是他搶的」，以手機錄音後以為能逃避刑責，警方獲報3小時在樹林逮到他，儘管他裝傻否認犯案，但偵查隊小隊長憑著司機車上的一包香菸讓他露了餡，王男犯案後遭法院裁定羈押，近日檢察官也依強盜罪起訴。

▲▼搶匪奪走計程車司機錢財後，逼迫司機講出「錢是我主動給的」並錄音以逃罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲搶匪奪走計程車司機錢財後，逼迫司機講出「錢是我主動給的」並錄音以逃罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，這名23歲的王男過去也曾以同樣手法犯案，今年初他就在中和搶劫一名運將，以手機錄音後燃煤被依照強盜罪移送，沒想到他食髓知味，今年4月25日又再度犯案。

當時王男從北市南機場搭乘57歲沈姓運將駕駛的小黃，上車後就跟司機說要到樹林，沈姓運將依照他指示開車，行經板橋城林橋下方，王男突然兇性大發，嗆運將說：「X！你繞路！給我賠錢」接著就動手勒住運將的頸部，還用手搥打運將頭部，行徑相當兇殘。

▼王姓男子犯案後準備離開。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼搶匪奪走計程車司機錢財後，逼迫司機講出「錢是我主動給的」並錄音以逃罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

王男痛毆運將後，還用手機錄音，要求運將自己說：「錢是你主動給我的，不是我搶的」，接著就搶走運將的2000元所得，也把他放在副駕駛座的包包搶走，運將擔心遭到不測，只好將車停靠路旁下車躲避，王男也跟著下車，還警告他不准報案，從容逃離現場。

板橋警方獲報司機被強盜後，也立刻組成專案小組，按圖索驥發現王男下車後又攔了一輛計程車，往樹林方向行駛，專案小組也順利找到這名運將，儘管他印象模糊，但員警來回反覆找尋，鎖定歹徒下車處，員警利用大數據分析，找到這名已被發布傷害通緝的王男。

員警登門時，王男犯案後就躲在家中呼呼大睡，對於大批員警上門他仍裝傻，絲毫不以為意，直到偵查隊小隊長陳庭祥發現王男從包包內拿出一包剛買的菸，打算抽菸，但香菸品牌跟王男桌上擺放抽過的香菸明顯不同，這不符合一般人抽菸的習慣，找來這名被搶的運將當場指認，原來這包菸就是從運將包包內搶來這下讓王男百口莫辯。

員警也從王男住處找到運將被搶剩下的現金760元、零錢及打火機，將他押回警局偵辦，員警發現過去他用相當手法也打劫過運將，得手4000元，懷疑還有其他運將受害，除了將他依強盜罪移送偵辦外，也呼籲有相同被害的運將能出面指認。而這名被強盜的沈姓運將說，疫情期間跑夜班生意本來就不太好了，沒想到還遇上打劫，他也相當感謝警方在短短三小時內就破案，讓他能繼續開車做生意。

▼警方查獲王男從計程車司機搶來的香菸。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼搶匪奪走計程車司機錢財後，逼迫司機講出「錢是我主動給的」並錄音以逃罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

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