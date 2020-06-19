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俄轟炸機編隊闖阿拉斯加防空識別區　美派F-22戰機攔截

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▲▼美國空軍F-22戰機在挪威上空接收燃料，準備和挪威F-35進行對抗演習。（圖／路透社）

▲美軍16日派出F-22戰鬥機攔截兩對飛入阿拉斯加防空識別區的俄羅斯轟炸機編隊。（圖／路透社）

實習記者王詩晴／綜合報導

16日晚間，美軍派出F-22戰鬥機攔截兩隊飛入阿拉斯加防空識別區（Alaskan Air Defense Identification Zone）的俄羅斯轟炸機編隊。美國軍方表示，這是今年第8次、這兩星期內第2次與俄羅斯軍機接觸。

北美空防司令部（North America Aerospace Defense Command）表示，第一編隊由2架Tu-95轟炸機、2架Su-35戰鬥機及1架A-50預警機所組成。而第二編隊則是由2架TU-95和1架A-50預警機組成。這些軍機並未進入美國主權領空。

一名美國國防官員指出，此次編隊組成與上周非常類似，而美方估計俄羅斯軍機僅是在執行訓練任務。不過這名官員也表示，如此頻繁的出動軍機也可能是莫斯科（Moscow）發出的信號，顯示他們堅決與美國在俄羅斯沿海地區的軍機保持同步。

根據俄羅斯國防部官方推特（Twitter），這些戰鬥機僅是在「楚科奇海（Chukchi Sea），白令海（Bering Sea），鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和北太平洋（Northern Pacific）的中立水域（Neutral Water）進行定期飛行」。

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