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金正恩專機現北韓上空！　外傳將公開新型潛射彈道飛彈

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▲▼金正恩的專機「蒼鷹一號」。（圖／路透社）

▲ 金正恩一架專機被捕捉到自平壤起飛。圖為他出訪國外時搭乘的蒼鷹一號。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日爆破位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處，17日上午更放話在金剛山及開城部署人民軍。朝鮮半島緊張情勢高漲之際，北韓領導人金正恩平時視察行程搭乘的高麗航空專機17日被捕捉到自平壤起飛，朝東海（日本海）飛行，可能前往咸鏡南道新浦市出席活動。也有分析指出，位在新埔的新型潛射彈道飛彈（SLBM）即將公開。

南韓《東亞日報》根據航班追蹤網站Flightradar24指出，北韓高麗航空一架飛機於當地時間17日上午10時12分（台灣時間上午9時12分）自平壤出發，經過咸鏡南道耀德郡，飛往咸興市途中訊號消失。

這架飛機機型為俄羅斯安托諾夫An-148，註冊編號P-671，航班號JS671，無線電呼號KOR671，而金正恩過去視察國內民生經濟時，也曾搭乘相同機種的專機。

▼金正恩專機於北韓上空飛行。（圖／翻攝自flightradar24）

該報報導，自新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，北韓封鎖國界以來，這是4月以來首度觀測到北韓飛機在國內飛行的動向。外交消息人士透露，近來有消息指出，金正恩將親自出席羅先特別市的活動。另一方面，北韓正於新埔港建造3000噸級的新型潛艦，因此也有專家表示，金正恩此行可能代表位在新浦的潛射彈道飛彈將要公開。

慶南大學極東問題研究所教授金東燁分析，北韓有一套縝密的計畫，從輕微的挑釁開始，持續觀察南韓的反應，再不斷加強力道，「新型SLBM可能會公開。」《美國之音》此前也指出，北韓2月至4月間曾於新埔造船廠進行飛彈試射。

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