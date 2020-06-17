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砍掉民進黨政治提款機　江啟臣宣布：國民黨「黨產歸零」全捐勞退基金

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣17日宣布，黨內達成共識將黨產歸零，全數捐出做公益，不讓民進黨持續操作黨產議題，成為政治提款機。他強調，國民黨最重要的黨產是人才、制度與政策。

▲▼江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者周宸亘攝）

江啟臣表示，國民黨力求與黨產會重啟協商，依照黨第19次全國代表大會決議的精神，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或是其他公益單位。期待達到兼具黨產會收歸國有的目的，也符合本黨捐做公益的精神，甚至減緩公務人員、勞工退休基金破產在即的困境。

不過，勞動部官員直言這是「假議題」，因為黨產歸零就是政府收回，如何還能指定捐款？不論是勞退基金或是公務人員退休基金，所有基金都有法定來源規定，政府基金並沒有接受外界捐款，只有信保基金可受接受「銀行」的捐贈。

江啟臣在17日的中常會上表示，健全的民主制度、政黨的公平競爭一直以來都是本黨所堅持的信念，更是中華民國憲政體制的基石，也是台灣社會共同的價值，然而民進黨全面執政後，無視制度中立的原則，透過行政資源優勢，操作議題，介入選舉，更強勢通過有違憲疑慮的不當黨產條例，成立不當黨產處理委員會，以行政調查權取代司法權，就是要針對其他政黨進行清算與鬥爭。

面對黨產問題，江啟臣強調，早在民國105年9月4日全代會中已經決議：「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，顯示黨產歸零，黨產捐做公益，早就是黨內共識，不因本黨人事更迭而改變。

江啟臣說，對於國民黨希望儘速完成黨產歸零的決心，不當黨產會卻透過行政手段刻意阻撓，不但嚴重影響國民黨退休黨工權益，更是心存持續操作黨產議題，作為民進黨政治提款機的政治意圖。我從競選主席開始，就不斷強調，國民黨真正的黨產是人才、制度與政策，未來國民黨的發展，靠的更不是已經被民進黨刻意扭曲醜化的黨產，而是他們的毅力與努力。

江啟臣重申，國民黨身為百年大黨，長時間累積下的黨產，有其歷史淵源，不應該以去脈絡化的方式檢視。本黨絕不畏懼一一盤點黨產來源的適法性，也願意檢討過去，面對歷史真相。然而黨產會過度片面的理解與扭曲，非但無助於民主政治發展，對於本黨所有從政同志也造成無謂的負擔與困擾。

江啟臣呼籲，儘速解決黨產問題，停止無謂爭訟，才是回歸公平政黨競爭、回歸民主機制的積極作為。黨產問題，更不應該成為特定政黨取用不盡的政治提款機。他喊話黨產會及民進黨政府，共同解決問題，考量國民黨年邁退休黨工老年經濟安全，停止阻撓國民黨黨產捐做公益的規劃，讓國民黨可以善盡照顧退休勞工的義務，更讓黨產歸零，讓爭議止息，回歸民主制度的良性競爭。

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