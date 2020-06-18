　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Windows 10可選更新於7月重新發佈！　照常於周二發佈更新補丁

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Windows 10。（圖／Microsoft）

▲Windows 10於7月重新發布更新補丁。（圖／Microsoft）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟在今年3月微軟宣布中止Windows 10可選更新的發佈，並暫停了Windows 10 2004、1909、1903或更高版本的可選更新。微軟周三宣佈於今年7月重新恢復正常運作，它們仍將照常於每周二發佈更新補丁，非安全更新則於7月下旬發佈。

微軟計劃將這些可選更新稱為「預覽更新」，未來將專注於質量修復程序，微軟還指出，Windows Insiders將在發布一周前收到可選更新，Windows 10可選更新將在每月第三周向所有人開放。

在Windows的更新頁面中，用戶會在可選更新旁邊看到「預覽」的標籤，微軟不會向使用Windows Server Update Services（WSUS）的用戶提供這些可選更新，以提高IT管理員的更新品質。

像過去一樣，用戶不會被迫在Windows 10上安裝可選更新或預覽更新，也就是說用戶可以跳過「C」或「D」非安全更新，並且在下一個周二的更新補丁中仍然一次修復所有的程序。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

印表機失靈、Chrome被登出！　Windows 10更新4大災情整理
Windows 10更新又傳災情！　Chrome頻被登出　解決方式看這邊
微軟正對Windows 10進行版本更新測試　「Edge」可能成為預設瀏覽器

ET快訊
快訊／北市大20歲學生詩欣館溺水！　救起時無生命跡象
補班小確幸！　「4大超商」咖啡飲品優惠一次看
兆豐銀女科長詐貸3億炒房！狂買20多間…實價登錄灌水5成
快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%
77kg黑寡婦「騙婚10男」連環殺人！　賣身一次3萬：我能給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

Windows 10可選更新於7月重新發佈！　照常於周二發佈更新補丁

Flash Player壽命倒數中！Adobe確認年底終止技術支援

「蘋果夏令營在你家」　Apple Camp今年轉往線上舉辦

「六千有找」遊戲王、追劇迷衝了！Nokia 5.3大電量、高效能衝破關　大螢幕看男神好養眼

最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　分析師：9月可望如期推出

微軟Teams將於秋天上線49人視訊！超越Google與蘋果的32人視訊

全民搶起來Part5／曼尼氣炸鍋開搶了！

不用羨慕WeMo　 GoShare也支援Apple Pay支付

印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

Windows 10可選更新於7月重新發佈！　照常於周二發佈更新補丁

Flash Player壽命倒數中！Adobe確認年底終止技術支援

「蘋果夏令營在你家」　Apple Camp今年轉往線上舉辦

「六千有找」遊戲王、追劇迷衝了！Nokia 5.3大電量、高效能衝破關　大螢幕看男神好養眼

最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　分析師：9月可望如期推出

微軟Teams將於秋天上線49人視訊！超越Google與蘋果的32人視訊

全民搶起來Part5／曼尼氣炸鍋開搶了！

不用羨慕WeMo　 GoShare也支援Apple Pay支付

印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

中職二軍／曾傳昇致勝二壘打　味全8比6賞富邦3連敗

5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋　振興券住宿享多項優惠

香港人道援助行動專案出爐！　陸委會：必要費用由政府經費挹注

中職／爭冠也要補強　兄弟新洋投近期有結果

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

軍人「犁田」路殺哺乳中母石虎　他負傷通報要尋找「小寶寶」們

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

感受絕頂升天的香　鋼鐵人女秘書推「我的高潮味」蠟燭

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

3C家電熱門新聞

iPhone 12系列9月如期推出！

最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　分析師：9月可望如期推出

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

iPhone 12模具曝光5項新機傳聞

Galaxy Tab S7+ 具12.4吋超大螢幕！　Android平板中尺寸最大

安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

「Galaxy Note 20」傳出限定新色「薄荷綠」！　即將於8月亮相

高通推S690晶片讓萬元手機支援5G！

印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

三星新一代智慧手錶Galaxy Watch 3規格曝光

Windows 10更新又傳災情！解決方式看這邊

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

Nokia 5.3大螢幕大電量六千有找

更多熱門

相關新聞

微軟Teams正在測試49人視訊

微軟Teams正在測試49人視訊

新冠疫情（COVID-19）加速全球科技發展，隨著全球視訊平台需求激增，Google 公司前兩天宣布 Duo 功能最多可以支援 32 人同時視訊，通訊方式與 Apple 公司的 Facetime 相同；隔沒多久，微軟公司隔空嗆聲，在 Teams 展示了 49 人視訊效果，同時預告該功能今年秋天上線。

印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

微軟正對Windows 10進行版本更新測試　「Edge」可能成為預設瀏覽器

微軟正對Windows 10進行版本更新測試　「Edge」可能成為預設瀏覽器

Windows 10更新又傳災情！解決方式看這邊

Windows 10更新又傳災情！解決方式看這邊

美政府警告：駭客已開始針對Windows 10舊漏洞發動攻擊

美政府警告：駭客已開始針對Windows 10舊漏洞發動攻擊

關鍵字：

微軟MicrosoftWindows 10

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

中印激戰6小時！血腥戰場曝

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面