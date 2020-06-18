Windows 10可選更新於7月重新發佈！　照常於周二發佈更新補丁

▲Windows 10於7月重新發布更新補丁。（圖／Microsoft）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟在今年3月微軟宣布中止Windows 10可選更新的發佈，並暫停了Windows 10 2004、1909、1903或更高版本的可選更新。微軟周三宣佈於今年7月重新恢復正常運作，它們仍將照常於每周二發佈更新補丁，非安全更新則於7月下旬發佈。

微軟計劃將這些可選更新稱為「預覽更新」，未來將專注於質量修復程序，微軟還指出，Windows Insiders將在發布一周前收到可選更新，Windows 10可選更新將在每月第三周向所有人開放。

在Windows的更新頁面中，用戶會在可選更新旁邊看到「預覽」的標籤，微軟不會向使用Windows Server Update Services（WSUS）的用戶提供這些可選更新，以提高IT管理員的更新品質。

像過去一樣，用戶不會被迫在Windows 10上安裝可選更新或預覽更新，也就是說用戶可以跳過「C」或「D」非安全更新，並且在下一個周二的更新補丁中仍然一次修復所有的程序。

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