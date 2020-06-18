印表機失靈、Chrome被登出！Windows 10更新4大災情整理

▲Windows 10更新屢屢傳出災情。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

Windows 10更新屢屢傳出災情，而本月以來的所有狀況皆來自Windows 10 2004「KB4557957」更新，及Windows 10 1903版及1909版的「KB4560960」安全更新。

印表機失靈

有用戶反映，在安裝了Windows 10 1903、1909的KB4560960，以及Windows 10 2004的KB4557957版本更新後，發生印表機驅動程式不相容的問題。根據Reddit及微軟支援論壇上的討論，包括HP、Ricoh、Canon等品牌印表機皆受到影響。

有用戶反映更新後無法將文件透過「列印」來儲存為PDF檔，這顯示問題肯定出在微軟，而非印表機製造商。微軟於12日在「已知問題與通知」介面上列出相關問題，顯示微軟知曉情況。微軟已於16日釋出的KB4567512更新解決相關問題。

平板電腦模式故障

據《Tech Radar》報導，有用戶反映這些安全更新可能導致部分不具備「觸控螢幕」功能的設備也可切換至平板電腦模式。

目前此問題已可透過手動操作快速解決，有相關困擾的用戶可採取以下步驟：

【設定】→【系統】 →【平板電腦模式】

點擊下方「更改其他平板電腦設定」，並關閉「當我不使用平板電腦模式時」下方的所有選項。設定好後重新開機即可解決。

儲存問題

《MSPoweruser》報導指出，Windows 10 2004似乎在硬碟管理方面存在許多問題。有用戶反映更新後因介面問題無法創建新的儲存空間，也難以管理現有的儲存空間，甚至有用戶反映資料遺失或文件損壞等狀況。

瀏覽器頻頻被登出

Windows 10 2004更新因使Fresh Start（全新安裝）功能失靈，導致Google Chrome等瀏覽器cookies和同步功能失效，使用戶每次重新啟動電腦後，Chrome便會「忘記」原先已登入的Google帳戶，連帶所有網頁的帳號密碼也全部要重新輸入。單純重啟Chrome不會有這種問題，但重開機就一定會，彷彿回到初始設定一般，令許多用戶不勝其擾。

《9to5Google》建議用戶暫時不要更新，並關閉自動更新功能，這項操作可讓Windows 10自動更新暫停35日。路徑如下：【設定】→【更新與安全】→【進階選項】→暫停更新選項可自行選取暫停更新截止日期。

若已經更新的用戶則可採用Google安全研究人員Tavis Ormandy釋出的解決方式。先查看【事件檢視器】→【應用程式及服務記錄檔】→【Microsoft】→【Windows】→【Crypto-DPAPI】，若看到任何「錯誤」顯示，則可嘗試已下操作：

1. 關閉Chrome

2.鎖定（Win + L）Windows

3.重新解鎖Windows後再重啟Chrome

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