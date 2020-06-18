全台熱爆遙控器掉安全座椅　1歲童淘氣一按反鎖車內...母急壞求警破窗

▲警察用警棍將車窗破壞，準備開車門，男童母一旁焦急等待。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大里趙姓女子帶1歲多愛子外出購物，要開車回家時，不慎將汽車遙控器掉落安全座椅上，男童好奇一按反鎖在車內。由於天氣熱，趙女看著兒子滿身大汗深怕他中暑休克，報警請求協助。警方也在6分鐘內破窗順利救人，雖遭玻璃割傷但不以為意，讓家屬十分感謝。

霧峰分局大里分駐所6月12日下午1點多獲報，有民眾的小孩反鎖在車內，急需協助。巡邏中的警員蘇偉誠、林家鴻、沈志軒獲報立刻前往了解狀況，到場後看到一名女子焦急如焚，立刻先安撫她情緒。

趙姓女子向警方表示，她帶1歲多的兒子外出購物，回停車場準備返家，她先幫小兒子固定在後座的兒童安全座椅。結果汽車遙控鑰匙不小心掉在安全椅上，她才關上後車門，兒子拿起遙控器一按，車門就反鎖起來。她怎麼說，兒子就是沒辦法再打開車門，只好求助。

▲▼員警到場了解狀況後，立刻破窗協助男童脫困。（圖／民眾提供）

由於當下天氣炎熱氣溫高，員警立刻詢問趙女「要打破還是找開鎖？」，趙女得知如果找鎖匠，也不確定何時能來，一面看著兒子在車內滿身大汗，一邊擔心兒子不耐高溫會中暑休克，告訴警方「破窗吧！」

沈姓警員確認後，立刻拿出3節警棍，走到駕駛座車門，直接將車窗擊破並打開車門。趙女也立刻拿遙控器解除警報聲，並將愛子抱出。趙女得知沈員右手因此遭玻璃割傷，十分不捨，但沈員不以為意，要女子趕緊帶小朋友去陰涼處先休息。家屬對於員警在報案後6分鐘內就完成救援，十分感謝。

▲▼員警擊破車窗時手掌遭割傷，但順利救出男童，不以為意。（圖／民眾提供）

霧峰分局提醒，近日天氣炎熱，汽車高溫曝曬且車窗緊閉，空氣不流通致車內溫度攀升快，易使人產生中暑、脫水症狀，時間一長還有可能致命，呼籲駕駛人勿將孩童或動物單獨留於車內，避免危險發生。

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