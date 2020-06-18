「一輩子邊緣」跨性別者被家暴無處去！自殺後家人不認喪事無人理

▲目前我國雖然通過同婚，但政府對於多元性別者給予的資源仍不足。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

目前政府對於家暴受害者的資源，大多是提供婦女安置庇護機構，不過其實遭受家暴或被驅逐家門案例的不只是婦女，也包括男性、跨性別者，勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年，今（18）日提到目前政府對於部分族群缺乏相關資源，也無法相關法令保障，很可能讓多元性別者一輩子被邊緣；甚至有跨性別者離家後自殺，家人還不承認，喪事也無人處理。

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▲勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年。（圖／記者林育綾攝）



勵馨基金會執行長王玥好提到，目前政府的家暴庇護所大多以女性為主，如今男性比例雖有增加，但大多讓他們住在特約旅館，一旦有多元性別的案例發生，例如生理男性、心理女性的跨性別者，就會遇到障礙，她們無法住進婦女庇護所，一方面是其他住民不一定能接納，二方面當政府在核銷時，從「身分證字號1開頭」就會將其排除、不予承認。

王玥好說，雖然可以住進旅館，但是旅館沒有社工陪同，也缺乏群體的支持與陪伴，在連結資源上相當不易，個案也很難得到完整的配套服務。她看過國外有些多元性別的庇護所，很可惜在台灣政府還沒有，只能由民間來提供資源。

另外還有一些案例，是年紀大約18歲至21歲左右的青年，他們很可能還在唸大學，經濟尚未獨立，卻因為性別氣質的不同，長期被家人辱罵或不諒解，甚至被驅逐門外，導致無處可去，又面臨生存的困境，然而他們的年齡已超過《兒少法》可保障的範圍，目前也沒有相關的法令可以保護他們。王玥好也說，這樣的案例其實不少，很遺憾我們沒有法令能幫助他們。

她還提到自己曾聽過一個案例，不是由勵馨所服務的個案，情況卻非常悲傷。該案例因為多元性別的身份，長年不被家人認同，被趕出家門之後因想不開而自殺，沒想到死後，父親依然不承認這個孩子，因此後事也無人處理。

王玥好表示，這是很悲傷的案例，只因為多元性別的身份，整個人的生命就像被否定掉了，甚至死後也不被家人承認，像是消失、不存在一樣，這讓人相當心痛。「就是因為這樣，我們才會認為這件事很重要，需要不斷宣導」。

▲勵馨基金會執行長王玥好。（圖／記者林育綾攝）

她痛心說，因為我們的社會文化氛圍，導致很多父母不知道怎麼支持、面對這些性別氣質與刻板印象不同的孩子，所以基金會服務的對象不只有當事人，還包括家人。她也看過很多案例可能是媽媽願意支持，但爸爸很硬、不願意支持，因此媽媽會想知道如何扮演當中連結的角色，「我們會從這樣有意願，但不知道該怎麼做的人開始，一起工作合作，再看怎麼樣讓力量擴散。」

王玥好強調，勵馨基金會除了呼籲政府修法、重視多元性別者所需的資源，也期望「性別平等教育」真正在校園落實。很多孩子因為性別認同問題，在成長路上孤立無援，無論在家庭、校園都沒有獲得支持，「當前端的經驗不好，也會影響後來的求職自信，如果在就業時又難以適應，一輩子的生涯，幾乎都處在邊緣弱勢」。

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