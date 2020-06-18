夏天封閉車廂多高溫？　醫「6點提醒家長」：待半小時就能致命！

▲媽媽著急抱起獲救的女兒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一對年輕父母14日帶女兒出門，準備回家時卻不慎把孩子反鎖車上，讓他們嚇得報案；所幸女童受困時間短，獲救後沒有大礙。對此，兒科急診醫師吳昌騰提出6點提醒家長，「永遠不要把孩子放在無人看管的車內，一分鐘都不行。」

「夏天，封閉車廂內溫度有多高，你知道嗎？35℃+日照15分鐘=封閉車廂65℃。」吳昌騰17日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，美國一項研究發現，當氣溫達到35℃時，陽光照射15分鐘，封閉車廂裡的溫度就能升至65℃，在這樣的環境裡待上半小時就能致命。

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吳昌騰表示，由於兒童體溫調節系統發育尚不完善，體溫上升、體內水分散失的速度遠比成年人快，其呼吸系統和耐熱能力也不如成年人，因此在密閉車廂裡極易發生熱射病，最終導致死亡。

▼吳昌騰說，夏天35℃+日照15分鐘=封閉車廂65℃。（圖／資料照／記者張一中攝）

吳昌騰指出，根據美國相關組織統計，從1998年至今（2020年6月14日），全美共有853名兒童被忘在車內，死於熱射病，所以記得永遠不能把孩子獨自放在車內。他提出6項提醒：

1、永遠不要把孩子放在無人看管的車內，一分鐘都不行。



2、要養成下車後查看後座的習慣，把傳統的四字記憶口訣「伸手要錢」，改為「伸（身份證）手（手機）還（孩子）要（鑰匙）錢（錢包）」。



3、如果可以，當你上車後，請把手機、錢包、手提包這些隨身物體放在後排座椅，這會增加你想起去查看後排座的機會。



4、把裝寶寶尿布和其他用品的媽咪包，放在你的副駕駛座位上，這樣也會提醒你不是一個人出門的。



5、停車後，務必鎖好車門，防止孩子誤入。



6 、如果發現孩子不見，先檢查車、水池、樹叢。

吳昌騰說，夏天出門時，許多家長怕天氣太熱、紫外線太強，會給嬰兒車蓋上一層毯子或衣服作為遮擋，它會阻礙空氣流通，使嬰兒車內的溫度更高，也增加了嬰兒猝死症（SIDS）的風險。他建議，家長們可以使用可夾式遮陽傘來保護孩子，免受陽光直射。

▼吳昌騰表示，停車後，務必鎖好車門，防止孩子誤入。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）