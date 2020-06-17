熱到昏迷！花蓮男烈日下整修屋頂中暑倒地　消防出動雲梯車送醫

▲▼男子中午整修屋頂時中暑陷入昏迷，消防隊出動雲梯車將男子搬運下來，送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連日烈陽肆虐令人吃不消，花蓮16日飆到全台最高溫， 17日就一名28歲李姓男子中午在整修鐵皮屋屋頂時疑似中暑陷入昏迷，所幸一同工作的夥伴發現後，立刻打119求救，李姓男子經緊急送醫後已無大礙。

李姓男子17日上午在壽豐鄉一處建築物的屋頂上工作，中午12時左右當大家準備吃便當時，未發現李姓男子，同伴撥打李男手機也都沒回應，有同伴爬上屋頂，赫然發現李男躺在屋頂上身體發燙，似乎已陷入昏迷，同伴不斷向他潑水降溫，同時撥打119求救，花蓮縣消防局第二大隊獲報後，到場用雲梯車將男子搬運下來，送花蓮慈濟醫院急救。

花蓮慈濟醫院表示，由於救護人員在送醫途中已先為這名男子施打點滴，補充生理食鹽水，他到院時已恢復意識，不過仍滿臉通紅，體溫有攝氏37.8度。

慈濟醫院急診室主治醫師指出，這幾天來因為天氣炎熱中暑就醫人數暴增， 建議民眾不要在長時間在太陽下工作，也要多喝水補充水份，如果流汗過多的話，白開水内加點鹽巴來補充體內的流失的鹽度。

受到太平洋高壓影響，氣象局持續發出高溫警示，各地高溫炎熱，今天花蓮縣縱谷為紅色燈號，已連續出現攝氏38度的高溫。氣象局同時提醒民眾注意高溫傷害，尤其外出做好防曬防護。

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