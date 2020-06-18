中印邊境大亂鬥「20印軍喪命」　莫迪政府被逼到牆角！雙方強硬不退讓

▲中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境自今年5月以來衝突不斷，近日更是爆發人員傷亡。對此，新德里政策研究中心戰略事務專家卡納德（Bharat Karnad）認為，印度政府已被「逼到牆角」，必須以具有實際意義的方式回應此事，否則將失去民意支持。

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

中印邊境衝突導致印度20名士兵喪命，總理莫迪（Narendra Modi）17日為死亡的印度士兵們默哀2分鐘，提及政府立場傾向和平，但國家主權非常重要，政府有能力做出適當回應，被殺害的印度士兵們性命不會白白犧牲。

卡納德向《美國之音》表示，印度軍人被「非常野蠻」的方式殺死，這將讓印度政府被「逼到牆角」，印度政府必須以具備實際意義的方式，對此事做出反應，否則莫迪將失去現有的民意支持。

「中印邊境糾紛未來可能會再升級」，卡納德表示，「任何無法讓中國撤出加勒萬河谷的方案，印度都無法接受，而中國方面也不會同意撤軍，因為他們現在稱這其實是新的實際控制線。」

▲中印150名士兵大亂鬥。（圖／翻攝INH News）

華盛頓的威爾遜中心亞洲項目主任鄧志強(Abraham Denmark)則指出，「這可能是中印關係的一次分水嶺時刻。兩國都在擁抱民族主義的人的領導之下，由於新冠病毒疫情以及其它長期問題，雙方都面臨巨大的國內和國際動盪。」

即使中印兩國設法壓住眼下的危機，然而最近爆發的邊境糾紛事件將繼續成為一個熱點問題，雙方似乎都不肯退讓，沒有多少妥協空間。

與此同時，印度正在抗擊愈演愈烈的新冠病毒疫情，而經濟也受到重創，沒有做好任何讓局勢升級的準備。分析人士喬西認為，雖然危機短期內無法解決，但是「如果讓事態發展超出某一節點，不符合任何一方的利益」。