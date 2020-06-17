解放軍「西藏4700公尺高地」舉行實彈軍演　7兵種聯合戰鬥群「立體拔點」

▲解放軍「西藏4700公尺高地」舉行實彈軍演。（圖／翻攝自中新網，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境自今年5月以來就衝突不斷，大陸官媒《環球時報》報導解放軍在西藏海拔4700公尺高地舉行了「立體拔點」的實彈軍演，由7項兵種組成聯合戰鬥群，檢驗各類型火力的打擊效能和部隊在高海拔地區的突擊能力。

解放軍西藏軍區16日透露，近日在海拔4700米的「念青唐古拉山脈」南麓，舉行了一場立體拔點實兵實彈演習，包括遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種力量，組成聯合戰鬥群，對目標實施立體拔點行動，全方位錘煉高原部隊聯合作戰能力。

軍演模擬在各種炮火的掩護下，兩翼攻擊力量對敵縱深目標發起攻擊，不斷突破敵火力封鎖，同時，數十輛裝甲運兵車和坦克加入戰鬥，繼續向前推進，敵前沿陣地失守，為阻止敵增援力量，防空火力模擬對敵武裝直升機進行襲擾，對敵增援進行垂直打擊，並組織特種戰鬥隊搭乘武裝直升機在目標點實施機降，進行破襲。

防空火力方面，模擬對敵武裝直升機進行襲擾，對敵增援進行垂直打擊，並組織特種戰鬥隊搭乘武裝直升機在目標點實施機降，進行破襲。

接著再模擬各聯合戰鬥群發起衝擊，各攻擊力量在坦克火力的掩護下，快速向敵發起進攻，方圓幾十公里內，遠程火砲和各種車載武器，構成了遠近一體的聯合火力打擊體系，對防禦之敵展開最後清剿。

解放軍在這次軍演，總共設置各類靶標1000餘個，全面檢驗了各類型火力的打擊效能和部隊在高海拔地區的突擊能力。

參與軍演的步兵營接受《中新網》訪問指出，演練中充分利用坦克火力猛、防護強、機動快和步兵機動靈活、感知力強的優勢，重點突出坦克遠距離打擊前沿火力點、步兵為坦克指示目標、坦克引導步兵通過通路、坦克搭載步兵快速機動等內容，突出檢驗步兵和坦克之間的相互協作、相互支援的能力。

▲解放軍「西藏4700公尺高地」演訓，模擬了在高原地形實戰的背景。（圖／翻攝自中國軍視網）



西藏軍區官方微信公眾號「高原戰士」16日指出，西藏軍區某旅在海拔4000多公尺的陌生地域，組織了一場實戰化演練，旨在全面錘煉部隊複雜環境條件下的打贏制勝能力，高寒缺氧、天候多變，該旅模擬實戰背景，結合演習地域的惡劣條件，組織多兵種實戰化演練和實彈射擊，參加這一系列演訓的裝備有不少是首次列裝高原部隊，首次進行高原條件下的實彈射擊。

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